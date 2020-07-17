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Fiat, Chrysler и Peugeot выбрали название для создаваемого альянса

Объединенный автоконцерн назовут Stellantis
Илья Виноградов
18 декабря 2019 г., Шерлок Холмс (FCA, слева) и Джон Ватсон (PSA) подписывают соглашение о слиянии компаний. Они еще не знают о грядущем коронавирусе /Fiat Chrysler Automobiles

«Звучит скорее как название лекарства, чем автокомпании», – пишет автосайт motor1.com и отмечает, что в загадочном названии невозможно отследить связь ни с одной из автомобильных марок, принадлежащих двум объединяющимся компаниям.

С выбором нового названия автопроизводителям помогала французская рекламная группа Publicis. Stellantis – от латинского stello, что значит «освещенный светом звезд». «Происхождение названия новой корпорации из латыни отдает дань насыщенной истории образующих ее компаний, а ассоциации с астрономией отражают неподдельный дух оптимизма, энергии и обновления, который двигает это меняющее расстановку сил в индустрии слияние», – говорится в пресс-релизе Fiat Chrysler.

Следующий шаг – разработка логотипа. Однако ни логотип, ни название не появятся на автомобилях входящих в Stellantis марок. Все они продолжат существовать как отдельные бренды. Fiat Chrysler Automobiles выпускает продукцию марок Fiat, Alfa-Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge и Jeep. А Groupe PSA – Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Для Fiat и Chrysler это первый случай в истории, когда их имя не будет частью названия родительской компании. Американская компания, основанная Уолтером Крайслером в 1925 г., смогла пронести свое имя через несколько слияний и поглощений, включая союз DaimlerChrysler в начале этого столетия. Итальянская компания не теряла имя с момента ее основания Джованни Аньели в 1899 г. Итало-американский союз возник в 2014 г., когда занимавший в то время пост генерального директора Fiat Серджио Маркионне решил спасти Chrysler от банкротства.

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Сделка изменит мировую автомобильную промышленность

Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA объявили о слиянии в декабре 2019 г. Stellantis намерена разработать две платформы, на которых будет выпускаться две трети модельного ряда входящих в компанию брендов. По замыслу руководства Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Groupe PSA это позволит сократить издержки более чем на $4 млрд. Акционеры обменяют свои пакеты в сливающихся компаниях на по 50% акций новой компании, плюс акционеры FCA получат исключительные дивиденды в размере почти $6 млрд, а акционеры PSA – 46% акций производителя комплектующих Faurecia, стоимость которой на момент объявления сделки оценивалась в $3,5 млрд. Объединенная компания опередит Ford Motor и станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире (8,7 млн авто в год, по данным на конец 2019 г.) – после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. Сделка должна быть завершена в I квартале 2021 г.

Объявляя о новом названии объединенной компании, руководители двух автопромышленных групп в очередной раз подчеркнули, что сделка будет завершена вовремя и без изменений. Однако аналитики давно выражают сомнения в этом. «Мы считаем, что сделка FCA-PSA не будет завершена согласно первоначальным условиям», – приводила в мае The Wall Street Journal слова аналитика банковской группы Societe Generale. Он задавался вопросом, как FCA найдет средства на выплату исключительных дивидендов, не говоря уже о запланированной выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 г. в размере $1,2 млрд, когда автопроизводители испытывают нехватку денежных средств из-за снижения объемов продаж автомобилей по всему миру, последовавшего за закрытием дилерских центров во время локдауна и сокращением доходов населения в условиях пандемии.

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В I квартале 2020 г. доходы Fiat Chrysler снизились на 16% до $22,4 млрд с $26,6 млрд в тот же период прошлого года. Компания объявила о чистом убытке в $1,8 млрд, тогда как в аналогичный период 2019 г. получила чистую прибыль в размере $550 млн. Объем продаж по всему миру составил 818 000 автомобилей, что на 21% меньше, чем в I квартале 2019 г. Во II квартале текущего года продажи начали расти, но процесс идет медленно. Официальные данные за период пока не опубликованы.

У Groupe PSA дела идут не лучше. Объем продаж в I квартале 2020 г. сократился на 29,2% до 627 024 автомобилей по сравнению с 885 951 в аналогичный период прошлого года. Доходы группы упали на 15,6% до 15,2 млрд евро. Как показывают цифры, положение обеих компаний довольно тяжелое. И вряд ли броское название объединенной компании может хоть как-то помочь в этой ситуации.

«В таком деле ставки всегда высоки, – говорит профессор кафедры маркетинга Университета штата Мичиган Маркус Коллинз в интервью The Wall Street Journal. – Новое название дает возможность начать с чистого листа, но шансы на преображение невелики».

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История сделок по слиянию (в отличие от сделок по поглощению) дает довольно мало примеров, когда объединенная компания брала бы себе новое имя. Из крупных сделок – в 2000 г. в результате слияния Bell Atlantic и GTE появилась компания Verizon, а в 2015 г. при объединении Charter Communications, Time Warner Cable и Bright House для операций объединенной компании было решено использовать возникший годом ранее бренд Spectrum. В большинстве случаев компании все же используют составные названия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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