Fiat, Chrysler и Peugeot выбрали название для создаваемого альянса

Fiat, Chrysler и Peugeot выбрали название для создаваемого альянсаОбъединенный автоконцерн назовут Stellantis
«Звучит скорее как название лекарства, чем автокомпании», – пишет автосайт motor1.com и отмечает, что в загадочном названии невозможно отследить связь ни с одной из автомобильных марок, принадлежащих двум объединяющимся компаниям.
С выбором нового названия автопроизводителям помогала французская рекламная группа Publicis. Stellantis – от латинского stello, что значит «освещенный светом звезд». «Происхождение названия новой корпорации из латыни отдает дань насыщенной истории образующих ее компаний, а ассоциации с астрономией отражают неподдельный дух оптимизма, энергии и обновления, который двигает это меняющее расстановку сил в индустрии слияние», – говорится в пресс-релизе Fiat Chrysler.
Следующий шаг – разработка логотипа. Однако ни логотип, ни название не появятся на автомобилях входящих в Stellantis марок. Все они продолжат существовать как отдельные бренды. Fiat Chrysler Automobiles выпускает продукцию марок Fiat, Alfa-Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge и Jeep. А Groupe PSA – Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Для Fiat и Chrysler это первый случай в истории, когда их имя не будет частью названия родительской компании. Американская компания, основанная Уолтером Крайслером в 1925 г., смогла пронести свое имя через несколько слияний и поглощений, включая союз DaimlerChrysler в начале этого столетия. Итальянская компания не теряла имя с момента ее основания Джованни Аньели в 1899 г. Итало-американский союз возник в 2014 г., когда занимавший в то время пост генерального директора Fiat Серджио Маркионне решил спасти Chrysler от банкротства.
Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA объявили о слиянии в декабре 2019 г. Stellantis намерена разработать две платформы, на которых будет выпускаться две трети модельного ряда входящих в компанию брендов. По замыслу руководства Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Groupe PSA это позволит сократить издержки более чем на $4 млрд. Акционеры обменяют свои пакеты в сливающихся компаниях на по 50% акций новой компании, плюс акционеры FCA получат исключительные дивиденды в размере почти $6 млрд, а акционеры PSA – 46% акций производителя комплектующих Faurecia, стоимость которой на момент объявления сделки оценивалась в $3,5 млрд. Объединенная компания опередит Ford Motor и станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире (8,7 млн авто в год, по данным на конец 2019 г.) – после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. Сделка должна быть завершена в I квартале 2021 г.
Объявляя о новом названии объединенной компании, руководители двух автопромышленных групп в очередной раз подчеркнули, что сделка будет завершена вовремя и без изменений. Однако аналитики давно выражают сомнения в этом. «Мы считаем, что сделка FCA-PSA не будет завершена согласно первоначальным условиям», – приводила в мае The Wall Street Journal слова аналитика банковской группы Societe Generale. Он задавался вопросом, как FCA найдет средства на выплату исключительных дивидендов, не говоря уже о запланированной выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 г. в размере $1,2 млрд, когда автопроизводители испытывают нехватку денежных средств из-за снижения объемов продаж автомобилей по всему миру, последовавшего за закрытием дилерских центров во время локдауна и сокращением доходов населения в условиях пандемии.
В I квартале 2020 г. доходы Fiat Chrysler снизились на 16% до $22,4 млрд с $26,6 млрд в тот же период прошлого года. Компания объявила о чистом убытке в $1,8 млрд, тогда как в аналогичный период 2019 г. получила чистую прибыль в размере $550 млн. Объем продаж по всему миру составил 818 000 автомобилей, что на 21% меньше, чем в I квартале 2019 г. Во II квартале текущего года продажи начали расти, но процесс идет медленно. Официальные данные за период пока не опубликованы.
У Groupe PSA дела идут не лучше. Объем продаж в I квартале 2020 г. сократился на 29,2% до 627 024 автомобилей по сравнению с 885 951 в аналогичный период прошлого года. Доходы группы упали на 15,6% до 15,2 млрд евро. Как показывают цифры, положение обеих компаний довольно тяжелое. И вряд ли броское название объединенной компании может хоть как-то помочь в этой ситуации.
«В таком деле ставки всегда высоки, – говорит профессор кафедры маркетинга Университета штата Мичиган Маркус Коллинз в интервью The Wall Street Journal. – Новое название дает возможность начать с чистого листа, но шансы на преображение невелики».
История сделок по слиянию (в отличие от сделок по поглощению) дает довольно мало примеров, когда объединенная компания брала бы себе новое имя. Из крупных сделок – в 2000 г. в результате слияния Bell Atlantic и GTE появилась компания Verizon, а в 2015 г. при объединении Charter Communications, Time Warner Cable и Bright House для операций объединенной компании было решено использовать возникший годом ранее бренд Spectrum. В большинстве случаев компании все же используют составные названия.