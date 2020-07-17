Fiat, Chrysler и Peugeot выбрали название для создаваемого альянса

Следующий шаг – разработка логотипа. Однако ни логотип, ни название не появятся на автомобилях входящих в Stellantis марок. Все они продолжат существовать как отдельные бренды. Fiat Chrysler Automobiles выпускает продукцию марок Fiat, Alfa-Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge и Jeep. А Groupe PSA – Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Для Fiat и Chrysler это первый случай в истории, когда их имя не будет частью названия родительской компании. Американская компания, основанная Уолтером Крайслером в 1925 г., смогла пронести свое имя через несколько слияний и поглощений, включая союз DaimlerChrysler в начале этого столетия. Итальянская компания не теряла имя с момента ее основания Джованни Аньели в 1899 г. Итало-американский союз возник в 2014 г., когда занимавший в то время пост генерального директора Fiat Серджио Маркионне решил спасти Chrysler от банкротства.