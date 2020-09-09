General Motors получила 11% акций производителя электрогрузовиков Nikola

По условиям объявленной 8 сентября сделки между GM и Nikola последняя передает первой пакет своих акций на сумму в $2 млрд (для этого будет проведена допэмиссия) и право назначать одного члена своего совета директоров, а взамен получает доступ к комплектующим (в том числе батареям и топливным элементам) и производственным мощностям GM для проектирования и выпуска своей модели электропикапа Badger. Как отмечает Financial Times со ссылкой на представителей Nikola, это позволит компании сэкономить $4 млрд на стоимости батарей и электродвигателей и $1 млрд – на стоимости проектирования и сертификации комплектующих. А GM получит дополнительную выгоду в $2 млрд от контрактов на производство Badger и поставку батарей и топливных элементов, а также от причитающихся ей по условиям сделки 80% квот на выброс парниковых газов от продаж Badger.