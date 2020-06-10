Еще одна названная в честь Николы Теслы компания бросает вызов автогигантам

Малоизвестная, собирающаяся выпускать электрические грузовики компания Nikola вышла на фондовую биржу только в начале июня. Но за несколько дней торгов ее акции взлетели, и она обогнала по рыночной капитализации крупных автопроизводителей – Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles (FCA).