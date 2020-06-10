Еще одна названная в честь Николы Теслы компания бросает вызов автогигантам

Еще одна названная в честь Николы Теслы компания бросает вызов автогигантамNikola не продала ни одного автомобиля, но уже догнала Ford по рыночной капитализации
Малоизвестная, собирающаяся выпускать электрические грузовики компания Nikola вышла на фондовую биржу только в начале июня. Но за несколько дней торгов ее акции взлетели, и она обогнала по рыночной капитализации крупных автопроизводителей – Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Ранее подобное удалось Tesla Motor, которая тоже названа в честь физика-изобретателя Николы Теслы; теперь созданный в 2003 г. производитель электромобилей является самой дорогой автокомпанией США.
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