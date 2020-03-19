Франция переходит на электропривод
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), продажи всех типов коммерческих машин во Франции в 2019 г. выросли на 4,3% до 541 416 шт. (это больше, чем в Германии и Великобритании, где более крупные рынки легковых машин), из них LCV – 478 375 (+4,5%). Для сравнения: легковых машин в прошлом году в стране было продано 2,2 млн (+1,9%).
Во Франции есть договор между правительством и Национальным советом промышленности (CNI) довести в 2022 г. парк всех электрифицированных автомобилей (электромобилей на аккумуляторах EV, подзаряжаемых гибридов PHEV, электромобилей с водородными топливными ячейками HEV) до 1 млн, из которых 600 000 должны быть EV. От этой цели страна пока отстает – например, в 2019 г. планировалось выпустить на дороги 100 000 электрифицированных автомобилей легких классов (без учета средних, тяжелых грузовиков, автобусов и двухколесной техники), но получилось только 69 466 шт. (рост 29%, по данным Avere-France). В этом году отставание собираются сократить (во всяком случае, собирались до введения жестких мер против эпидемии коронавируса): за два первых месяца регистрации выросли на 210% (до 29 496 шт.). А самое главное, на рынок должно выйти множество новинок с электрическими приводами в разных классах и ценовых нишах, что должно разогреть интерес потребителей к электромобилям. 2020 год должен стать настоящим поворотным моментом, считают в Avere-France. В 2018 г. на рынке было доступно 60 моделей электрифицированных машин, а в 2020 г. – уже 176. К 2025 г. их число, по расчетам, должно удвоиться (333). Доля рынка электрифицированных автомобилей во Франции в феврале 2020 г. приблизилась к 8%. «Результаты тем более обнадеживают в условиях депрессивного авторынка, который снизился на 7% в первые два месяца года», – говорит генеральный представитель Avere-France Сесиль Губе.
Разница в бонусах
Уровень популярности легких коммерческих электромобилей ощутимо меньше пассажирских EV: рыночная доля электромобилей среди всех LCV в прошлом году была 1,65%, их регистрация снизилась на 2% до 7958 шт. (но за два месяца года выросла на 17% до 1379 шт.). Причину снижения интереса к коммерческим электромобилям на фоне относительного успеха легковых эксперты видят в несоразмерности стимулов для перехода на электроприводы, изменении расчета экологического бонуса, предоставляемого правительством покупателям электромобилей и гибридов. Так, с 2020 г. максимальный бонус в 6000 евро полагается только физическим лицам при покупке экологически чистого автомобиля (выбросы менее 20 г углекислого газа на 1 км) стоимостью до 45 000 евро. До этого года максимальный бонус могли получить и юридические лица, теперь им государство дает скидку в 3000 евро на EV стоимостью до 60 000 евро (такой же частникам – на машину от 45 000 до 60 000 евро), а свыше этой суммы бонус получают только машины HEV и легкие грузовики. Система экологического бонуса-малуса появилась во Франции в 2008 г., бонус для EV и гибридов составлял в разное время от 5000 до 7000 евро, ставка 6000 евро для всех EV и PHEV действовала в 2017–2019 гг.