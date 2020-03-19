Франция переходит на электропривод

Во Франции есть договор между правительством и Национальным советом промышленности (CNI) довести в 2022 г. парк всех электрифицированных автомобилей (электромобилей на аккумуляторах EV, подзаряжаемых гибридов PHEV, электромобилей с водородными топливными ячейками HEV) до 1 млн, из которых 600 000 должны быть EV. От этой цели страна пока отстает – например, в 2019 г. планировалось выпустить на дороги 100 000 электрифицированных автомобилей легких классов (без учета средних, тяжелых грузовиков, автобусов и двухколесной техники), но получилось только 69 466 шт. (рост 29%, по данным Avere-France). В этом году отставание собираются сократить (во всяком случае, собирались до введения жестких мер против эпидемии коронавируса): за два первых месяца регистрации выросли на 210% (до 29 496 шт.). А самое главное, на рынок должно выйти множество новинок с электрическими приводами в разных классах и ценовых нишах, что должно разогреть интерес потребителей к электромобилям. 2020 год должен стать настоящим поворотным моментом, считают в Avere-France. В 2018 г. на рынке было доступно 60 моделей электрифицированных машин, а в 2020 г. – уже 176. К 2025 г. их число, по расчетам, должно удвоиться (333). Доля рынка электрифицированных автомобилей во Франции в феврале 2020 г. приблизилась к 8%. «Результаты тем более обнадеживают в условиях депрессивного авторынка, который снизился на 7% в первые два месяца года», – говорит генеральный представитель Avere-France Сесиль Губе.