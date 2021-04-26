Автодилер «Рольф» увеличил прибыль по итогам 2020 года в 10 раз

Автодилер «Рольф» увеличил прибыль по итогам 2020 года в 10 разКомпании помог выкуп автомобилей «с улицы» в дефицитное время
Чистая прибыль компании «Рольф» в 2020 г. подскочила в 10,2 раза по сравнению с 2019 г. и достигла 8,934 млрд руб., следует из отчета по МСФО компании. Это рекорд за все время публикации МСФО с 2016 г., рассказал «Ведомостям» представитель автодилера. EBITDA «Рольфа» выросла за год на 68% до 16,055 млрд руб., чистый долг снизился на 27% до 16,123 млрд. При этом выручка предприятия выросла лишь на 4% до 246,2 млрд руб., говорится в отчете.
«Рольф» – крупнейший автодилер РФ по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». И это единственный российский автодилер, который публикует отчетность, хоть и не является публичной компанией.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам