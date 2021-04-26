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Автодилер «Рольф» увеличил прибыль по итогам 2020 года в 10 раз

Компании помог выкуп автомобилей «с улицы» в дефицитное время
Денис Ильюшенков
В нестабильной рыночной конъюнктуре «Рольфу» помог бизнес по продажам автомобилей с пробегом /Сергей Карпухин / ТАСС

Чистая прибыль компании «Рольф» в 2020 г. подскочила в 10,2 раза по сравнению с 2019 г. и достигла 8,934 млрд руб., следует из отчета по МСФО компании. Это рекорд за все время публикации МСФО с 2016 г., рассказал «Ведомостям» представитель автодилера. EBITDA «Рольфа» выросла за год на 68% до 16,055 млрд руб., чистый долг снизился на 27% до 16,123 млрд. При этом выручка предприятия выросла лишь на 4% до 246,2 млрд руб., говорится в отчете.

«Рольф» – крупнейший автодилер РФ по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». И это единственный российский автодилер, который публикует отчетность, хоть и не является публичной компанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных