Автодилеры просят защитить их от намерения производителей торговать напрямую

Автодилеры просят защитить их от намерения производителей торговать напрямуюНет никаких планов отказаться от дилеров, возражают производители
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД; включает 1300 организаций в РФ) просит Совфед принять «деятельное участие» в законодательном урегулировании взаимоотношений производителей и импортеров автомобилей с дилерами и потребителями, следует из письма РоАД главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. «Ведомости» ознакомились с документом.
«Сегодня на автомобильном рынке происходят серьезные структурные изменения, в том числе анонсированные рядом дистрибуторов новые схемы продаж автомобилей покупателям напрямую от производителя, а также падение рынка в последние годы. Эти изменения могут привести к серьезным потрясениям и кризису в отрасли», – говорится в письме.
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