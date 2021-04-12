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Автодилеры просят защитить их от намерения производителей торговать напрямую

Нет никаких планов отказаться от дилеров, возражают производители
Денис Ильюшенков
Переход авторынка на прямые продажи – не самое приятное для дилеров, но неизбежное развитие событий /Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД; включает 1300 организаций в РФ) просит Совфед принять «деятельное участие» в законодательном урегулировании взаимоотношений производителей и импортеров автомобилей с дилерами и потребителями, следует из письма РоАД главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. «Ведомости» ознакомились с документом.

«Сегодня на автомобильном рынке происходят серьезные структурные изменения, в том числе анонсированные рядом дистрибуторов новые схемы продаж автомобилей покупателям напрямую от производителя, а также падение рынка в последние годы. Эти изменения могут привести к серьезным потрясениям и кризису в отрасли», – говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных