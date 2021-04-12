Автодилеры просят защитить их от намерения производителей торговать напрямую

«Сегодня на автомобильном рынке происходят серьезные структурные изменения, в том числе анонсированные рядом дистрибуторов новые схемы продаж автомобилей покупателям напрямую от производителя, а также падение рынка в последние годы. Эти изменения могут привести к серьезным потрясениям и кризису в отрасли», – говорится в письме.