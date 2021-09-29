Доходы лизинговых компаний от сдачи автомобилей в аренду выросли на 25%

Рост доходов по закрытым в 2021 г. контрактам операционного лизинга легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей составил 25% по сравнению с аналогичными контрактами трехлетней давности. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель комитета по взаимодействию с автопроизводителями и дилерами Объединенной лизинговой ассоциации Вячеслав Михайлов. По его оценке, в 2020–2021 гг. новые легковые автомобили и LCV подорожали в среднем на 30%. Это произошло из-за коронавирусных ограничений, роста экспортных пошлин на металл в 2021 г. и дефицита микроэлектроники, пояснил Михайлов.