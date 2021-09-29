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Доходы лизинговых компаний от сдачи автомобилей в аренду выросли на 25%

Им позволил хорошо заработать резкий рост стоимости машин в 2020–2021 гг.
Денис Ильюшенков
Доходы лизинговых компаний от сдачи автомобилей в аренду выросли на 25% / Андрей Гордеев / Ведомости

Рост доходов по закрытым в 2021 г. контрактам операционного лизинга легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей составил 25% по сравнению с аналогичными контрактами трехлетней давности. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель комитета по взаимодействию с автопроизводителями и дилерами Объединенной лизинговой ассоциации Вячеслав Михайлов. По его оценке, в 2020–2021 гг. новые легковые автомобили и LCV подорожали в среднем на 30%. Это произошло из-за коронавирусных ограничений, роста экспортных пошлин на металл в 2021 г. и дефицита микроэлектроники, пояснил Михайлов.

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка. – «Ведомости») цена нового легкового автомобиля в России с 2018 г. по август 2021 г. включительно выросла на 31% до 1,89 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных