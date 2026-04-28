Автозаводы просят донастроить систему начисления баллов локализации за НИОКР

Автозаводы просят донастроить систему начисления баллов локализации за НИОКРЭто может заставить китайских производителей внимательнее отнестись к локализации в РФ
Российские национальные автоконцерны – «АвтоВАЗ», Группа ГАЗ и «Камаз» – направили письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением донастроить существующую систему начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) предприятий, которые выпускают эту технику. Копия документа есть у «Ведомостей».
Письмо от лица ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) за подписью гендиректора «Камаза» Сергея Когогина, президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова и гендиректора Группы ГАЗ Вадима Сорокина было отправлено в адрес первого вице-премьера в конце прошлого года. Его представитель сказал «Ведомостям», что обращение находится на рассмотрении в профильном министерстве.
В документе топ-менеджеры российских автоконцернов отмечают, что сложившаяся сейчас система получения баллов за НИОКР стимулирует развитие не тех предприятий, которых следовало бы.
Напрямую эти предприятия не упоминаются. Но, как следует из данных Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), по состоянию на конец прошлого года кроссоверы Jaecoo J7 и J8 производства АГР набирали максимально доступные на тот момент 1850 баллов локализации за НИОКР. Примечательно, что тогда их массовое производство под российским брендом Jeland на заводе в Шушарах (бывший GM, потом Hyundai) еще не было запущено.
Схожая ситуация наблюдается и в отношении компактного электрокара Umo 5 (GAC Aion), который только в этом году начали собирать на «Москвиче». С этого года максимальное количество баллов, которые можно набрать за НИОКР, было снижено до 1000. Соответственно, столько набирают упомянутые модели с 2026 г.
В сложившейся ситуации российские автоконцерны предложили повысить максимальное количество баллов за НИОКР до 1500, а также ввести коэффициенты для расчета баллов за НИОКР пропорционально объему вложенных в это направление средств, следует из письма. Например, в случае, когда предприятие тратит на данное направление менее 700 млн руб. в год, при расчете баллов за НИОКР должен применяться коэффициент 0,1.
Таким образом, из 400 баллов за объем вложений, равный 1% общей выручки предприятия (по постановлению 719), завод сможет получить лишь 40.
Для сравнения – для полной компенсации утилизационного сбора модель легковой машины, выпускаемой в России, в 2026 г. должна набирать не менее 2000 баллов локализации.
В адрес Минпромторга действительно поступило обращение ОАР по вопросу корректировки порядка начисления баллов за НИОКР, говорит представитель ведомства. Ассоциация предлагает ввести понижающий коэффициент, который исключит любые возможности завышения таких баллов за счет занижения объемов совокупной выручки компании-производителя, подтверждает собеседник.
Одновременно с этим ОАР предлагает повысить планку, которая ограничивает максимально возможное количество баллов, начисляемых за НИОКР, продолжает представитель Минпромторга. «Напомним, подход с таким ограничением также направлен на выравнивание условий для всех участников отрасли. Ассоциация подразумевает, что в текущих условиях повышение планки стимулирует дополнительные инвестиции в НИОКР», – поясняет собеседник.
По его словам, сейчас продолжается формирование сбалансированного итогового механизма в диалоге с отраслевым и экспертным сообществами с учетом обязательств по локализации, задач по реализации отраслевой стратегии развития и задач федпроекта «Производство инновационного транспорта».
«Ведомости» направили вопросы в «АвтоВАЗ», Группу ГАЗ и «Камаз».
Новый порядок, как минимум в первое время, вернет рынок к существенному перевесу баллов в пользу российских национальных автоконцернов, считает директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев. В последние годы новые игроки активно использовали расходы на НИОКР как источник баллов на стадии запуска производства, отмечает он.
Этот механизм позволял новым производствам балансировать между крупными тратами на запуск локальных продуктов в России и получением субсидий на их поддержку. С предлагаемыми изменениями этот баланс для новых производителей станет трудно досягаемым, полагает Васильев. Это касается в том числе российских компаний, которые работают с китайскими партнерами, указывает он.
В этих условиях автоконцерны будут смотреть на все свои планы по производству и новым контрактам через призму НИОКР и пытаться искать его во всем ради достижения минимальных 700 млн руб., продолжает эксперт. «Текущие планы автозаводов обесценятся в 10 раз. Ну, а возвращаясь к новым автопроизводителям, посыл очевиден: для получения максимально возможного уровня господдержки надо локализоваться быстрее, следовательно – больше инвестировать и развивать локальных поставщиков автокомпонентов», – резюмирует он.