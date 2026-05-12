Калужский завод Haval кратно нарастил выручку и прибыль в 2025 году

Автозавод компании «Автомобильные технологии» в Калужской области в 2025 г. получил выручку в размере 41,46 млрд руб., что в 29 раз больше показателя предыдущего года. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомились «Ведомости». Чистая прибыль предприятия выросла в 27 раз и достигла 2,56 млрд руб.