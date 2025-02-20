Первая французская ласточка

Тем не менее, из цитаты топ-менеджера следует, что де Мео, скорее, еще не думал предметно о таком сценарии, поскольку «все очень быстро меняется». Он предложил посмотреть, «как пойдут дела». Иными словами, позицию главы Renault в отношении возвращения в Россию можно трактовать как то, что вопрос этот не рассматривается сейчас, но и не исключается из повестки. Но важно, что это первое официальное заявление на эту тему топ-менеджера автоконцерна, ушедшего из России в 2022 г.