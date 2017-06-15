Путин надеется в 2018 году пересесть на отечественный автомобиль

Во время прямой линии с россиянами президент Владимир Путин рассказал о том, когда он сможет ездить на отечественном автомобиле. «Надеюсь, что скоро», - ответил на вопрос глава государства.

По его словам, это не праздная тема. «Такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются в том числе первые лица государства», - отметил Путин.

К концу 2018 г. в России должна появиться целая линейка автомобилей отечественного производства, в их числе лимузин, внедорожник и микроавтобус.