«АвтоВАЗ» не будет выплачивать дивиденды-2016 в связи с убытком

ПАО «АвтоВАЗ» не планирует выплачивать дивиденды по итогам работы в 2016 г. в связи с убытком, следует из материалов компании к ее годовому собранию.

«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать в связи с тем, что общество за этот период не получило прибыли», – гласит один из пунктов повестки годового собрания.

Компания последний раз выплачивала дивиденды по итогам 2007 г. в размере 29 коп. на акцию. В 2016 г. ПАО «АвтоВАЗ» получило чистый убыток по МСФО в размере 44,8 млрд руб. (-39,3%).

Годовое собрание акционеров ПАО «АвтоВАЗ» состоится 30 июня, дата закрытия реестра для участия – 5 июня.