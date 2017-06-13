Допэмиссию «АвтоВАЗа» в пользу СП «Ростеха» и Renault-Nissan продлят

Вторая допэмиссия «АвтоВАЗа» на 95 млрд руб. приостановлена - совет директоров компании решил продлить ее сроки, следует из материалов «АвтоВАЗа». Размещение началось 22 апреля и должно было завершиться в течение 51 дня. Планировалось конвертировать в акции долги «АвтоВАЗа» перед основными акционерами - Renault и «Ростехом» - на общую сумму более 60 млрд руб. (с учетом дисконта).

Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался. Срок размещения акций компании в рамках закрытой подписки истек 12 июня 2017 г., напоминает представитель Renault. «Поскольку из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, не было возможности завершить запланированное размещение акций согласно первоначальному графику, совет директоров утвердил решение продлить срок размещения ценных бумаг на максимально допустимое время, предусмотренное законом, то есть вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно», - говорит он. Тем не менее, по его словам, «в Groupe Renault ожидают, что этап закрытой подписки завершится к концу 2017 г.».

В настоящее время уставный капитал «АвтоВАЗа» разделен на 5 188 752 418 акций, таким образом, при размещении допэмиссии в полном объеме он может вырасти в 2,8 раза. Исходя из цены 10,3 руб. за бумагу размер допэмиссии может достигнуть 95,275 млрд руб.

В ходе первого этапа допэмиссии Alliance Rostec Auto B.V. приобрел 1,65 млрд акций допвыпуска за 14,85 млрд руб., кипрская Renaissance Securities Limited - 1,25 млрд акций на 11,25 млрд руб., «прочие» - 4 524 987 акций на 41 млн руб. Основными акционерами «АвтоВАЗа», владеющими голосующими акциями, с учетом допэмиссии на 31 декабря 2016 г. были Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), Renaissance Securities Limited (24,095), прочие акционеры - 11,31%.

Структура владения Alliance Rostec Auto B.V. по состоянию на 31 декабря 2016 г. выглядела следующим образом: 73,3% - у Renault s.a.s., 17,55% - у «Ростеха», 9,15% - у Nissan International Holding B.V.

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 г. вырос втрое и составил 73,85 млрд руб. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, которые запустили процедуру финансового оздоровления путем допэмисии. Всего для финансового оздоровления «АвтоВАЗу» необходимо 85 млрд руб., которые будут привлечены по итогам допэмиссии, в целом требуется 110 млрд руб.