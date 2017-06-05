Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» отцепится от биржи
«Ростех» и Renault-Nissan конвертируют долги «АвтоВАЗа» и доведут свой пакет до 99%
Они могут провести делистинг или продать часть бумаг, чтобы оставить в свободном обращении значимую долю
- Александр Воробьев,
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Владельцы «АвтоВАЗа» решают, оставлять акции предприятия торговаться на бирже или нет
Максим Стулов / Ведомости
«Когда завершим докапитализацию «АвтоВАЗа», будем принимать решение – возможно, проводить делистинг либо что-то еще, рассказал на пресс-конференции гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Это второй этап докапитализации компании, в ходе которого «Ростех» конвертирует долг «АвтоВАЗа» на 51 млрд руб., а Renault-Nissan – на 32 млрд руб., наше совместное предприятие будет владеть почти 99% автопроизводителя, сказал Чемезов, в самом СП у «Ростеха» будет 25%, 75% – у Renault-Nissan.
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