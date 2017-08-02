Японский авторынок незначительно сократился в июле

Японский авторынок в июле сократился на 1,3% до 241 127 единиц (без учета микрокаров с объемом двигателя до 660 куб. см), сообщил «Автостат» со ссылкой на данные Японской ассоциации автодилеров (JADA). За семь месяцев 2017 г. продажи автомобилей в стране составили 1,82 млн (+9,1%).

Лидерство по продажам в июле сохранила Toyota - 116 029 автомобилей (-10,3%). Второе место удерживает Honda с показателем 32 402 машины (+2,2%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, увеличивший реализацию на 25,7% до 29 458 автомобилей.