Продажи легковых автомобилей и LCV в России в июле выросли на 18,6%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2017 г. в России было продано 129 685 легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Этот показатель вырос на 18,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г.

В 2017 г. в январе – июле было продано 848 214 автомобилей, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

«Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Кажется, наконец проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж. Текущий тренд в продажах - отличная новость. Она питает надежду на то, что 2017 г. станет поворотным годом для индустрии», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Самыми продаваемыми в июле стали автомобили «АвтоВАЗа» (+ 22% к июлю 2016 г., до 26 502 шт.), Kia (+37%, до 16 187), Hyundai (+11%, до 11 952), Renault (+20%, до 10 982) и Toyota (+12%, до 7986).

При этом самой популярной моделью стала Kia Rio, всего было продано 8456 автомобилей, на втором месте - Lada Granta (8134), за ней следует Hyundai Solaris (6951), Lada Vesta (6491), Volkswagen Polo (4014).