Минфин задумал либерализацию тарифов ОСАГО

Министр финансов Антон Силуанов Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин предлагает либерализовать условия ОСАГО и дать страховщикам право самостоятельно устанавливать базовые ставки страховых тарифов в зависимости от типа авто и манеры вождения человека, сообщил представитель ведомства. По его словам, текст очередной версии поправок в закон «Об ОСАГО» был разослан по заинтересованным ведомствам и отправлен в Российский союз автостраховщиков (РСА).

Страховщики смогут выстроить свою линейку базовых ставок страховых тарифов в пределах максимальных и минимальных размеров базовых ставок, которые устанавливает ЦБ, уточняет представитель Минфина. При этом сохраняется ограничение максимального размера страховой премии по договору, добавляет он. Сейчас максимальный размер страховой премии по договору автогражданки не может превышать трехкратный размер базового страхового тарифа, скорректированного в зависимости от территории преимущественного использования ТС. Если же страховщик использует коэффициент нарушений, то премия не должна превышать базовый тариф более чем в пять раз.

Ведомство предлагает наделить Центробанк правом регулировать коэффициенты страховых тарифов, зависящие от размеров страховых сумм и срока действия договора обязательного страхования, выбранных страхователем и установленных в договоре обязательного страхования, коэффициенты бонус-малус.

Чтобы страховщики могли свободно формировать коэффициенты страховых тарифов, они получат право по заявлению страхователя установить на транспортное средство телематическое устройство, которое будет фиксировать манеру езды человека: резкость торможения, ускорение, перестроение, частоту и длительность использования транспортного средства, скорость движения, использование транспортного средства в ночное время суток.

Но использование этих устройств будет добровольным как для страховщиков, так и для владельцев транспортных средств, добавляет представитель Минфина.

ЦБ в целом поддерживает либерализацию ОСАГО, следует из слов зампреда регулятора Владимира Чистюхина. При этом важно, указывал он, чтобы страховщики сами решили, в какой степени готовы ограничить конкуренцию.