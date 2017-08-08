Порядка 70% водителей оплачивают штрафы в первые 20 дней со скидкой

Около 70% российских водителей оплачивают штрафы за нарушения правил дорожного движения в первые 20 дней и получают скидку в размере 50%. Об этом рассказал журналистам замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков.

«Что касается 50%-ной скидки, то в среднем по стране порядка 70% людей оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала», - отметил Добряков.

С 1 января прошлого года в России действует положение, согласно которому за определенные нарушения ПДД водители могут в течение первых 20 дней оплатить только половину вместо полной величины штрафа.