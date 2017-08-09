Медведев обещает продолжить программу поддержки экспорта автомобилей из России

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал «обязательно продолжить» программу поддержки экспорта отечественных автомобилей. Об этом он заявил на встрече с владельцем и председателем наблюдательного совета группы «Базовый элемент» Олегом Дерипаской.

«У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный. Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с группой "ГАЗ" и с вашей большой группой "Русские машины", куда можно было бы и нужно поставлять (автомобили)», - отметил он.

По словам Дерипаски, «ГАЗ» экспортирует продукцию в более чем 46 стран, у компании есть стратегия развития производства вплоть до 2025 г.