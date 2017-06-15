Минпромторг предлагает льготы за экспорт машин

Серегй Портер / Ведомости

Минпромторг предлагает в качестве дополнительной меры стимулирования экспорта автомобилей заключать долгосрочные соглашения о размещении в России крупных экспортно-ориентированных производств мощностью от 80 000–100 000 машин в год на срок 7–10 лет. Это следует из проекта стратегии экспорта продукции автопрома, размещенного на сайте министерства. «Цикл планирования производственной цепочки ведущих автопроизводителей составляет 3–4 года, таким образом, для запуска производств в 2022–2024 гг. необходимо сформировать целевую программу и провести необходимые переговоры в 2018–2019 гг.», – говорится в документе. Чтобы заинтересовать автоконцерны, Минпромторг предлагает бюджетное софинансирование таких проектов, например, в виде грантов. В 2022–2025 гг. на эти цели потребуется 33,4 млрд руб. – по 8,4 млрд руб. в год. Условия получения субсидий не указаны. Представитель Минпромторга на вопросы не ответил.