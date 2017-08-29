«Автостат» сообщил о падении продаж Bentley в России на треть

Продажи автомобилей марки Bentley в России в январе - июле 2017 г. упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам семи месяцев 2017 г. объем рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 131 единицу, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (193 шт.)», - говорится в сообщении агентства.

При этом около 60% автомобилей Bentley было реализовано в Москве и Подмосковье (79 шт.). В Санкт-Петербурге было куплено 11 машин, еще девять - в Краснодарском крае. В Иркутскую область отправилось три экземпляра. Кроме этого в семи российских субъектах было продано по два новых автомобиля Bentley. Еще по одной машине приобрели жители 15 регионов.

Самой популярной моделью в линейке этого люксового бренда, под данным «Автостата», является внедорожник Bentayga. В январе - июле он разошелся тиражом в 88 экземпляров, что составляет две трети от всего объема проданных автомобилей Bentley на территории России. Далее по популярности у россиян находятся модели Continental и Flying Spur (22 и 15 шт. соответственно).