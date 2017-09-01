Москве предсказали 10-балльные пробки

В предстоящие выходные 2 и 3 сентября Москва встанет в 10-балльных пробках. Такой прогноз дала пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь, сообщило «Эхо Москвы».

«В ближайшие дни в утренние и вечерние часы пик прогнозируется осложнение дорожного движения в городе. Основные затруднения будут наблюдаться в период 07:00 до 09:00 мск и с 16:00 до 20:00 мск», - говорится в сообщении ЦОДД.

В центральной части города продолжаются работы по программе «Моя улица», напоминает служба, также на дорожно-транспортную обстановку способно повлиять ухудшение погодных условий. «Высока вероятность образования пробок в 9 баллов, а местами и в 10 баллов в часы пик. Горожанам рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного либо сдвинуть свои поездки на внепиковые часы», - сказали в ЦОДД.

Вечером в понедельник 28 августа транспортные заторы на дорогах столицы уже достигали 9 баллов.