«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta SW и ее cross-версии

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство универсала Lada Vesta SW и его cross-версии Lada Vesta SW Cross на Ижевском автозаводе, сообщил корреспондент «Интерфакса» с мероприятия.

«Новые модели объединили в себе экспрессивный дизайн с чертами кроссовера», - сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

По данным пресс-службы, новые модели прошли циклы климатических исследований в термокамере при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.

Ижевский автозавод в 2016 г. выпустил 96 250 автомобилей, что на 32% больше, чем в 2015 г. Из них 60 000 составили автомобили Lada Vesta. Предприятие также производит Lada Granta и модели Nissan.