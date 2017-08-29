«АвтоВАЗ» назвал стоимость «эксклюзивного» седана Lada Vesta

С 29 августа продажи LADA Vesta открыты в салонах официальных дилеров
LADA
«АвтоВАЗ» во вторник объявил о начале продаж самой дорогой комплектации седана Lada Vesta — Exclusive. На сайте автопроизводителя отмечается, что с 29 августа продажи открыты в салонах официальных дилеров.
Это первая комплектация автомобиля модельного ряда Lada Vesta, где появляется двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. «в комплексе с механической коробкой переключения передач», уточнил «АвтоВАЗ». Специально для этой комлектации компания разработала цвет окраски ''карфаген'' (бежевый металлик).
«Начальная стоимость Lada Vesta Exclusive с механической коробкой передач составляет 763 400 руб., с автоматизированной механической трансмиссией - 788 400 руб.», - сообщила компания.
Vesta Exclusive также будет отличаться от других моделей спойлером на крышке багажника, черными глянцевыми вставками на центральной стойке, логотипом Exclusive, хромированной насадкой на выхлопную трубу и стальными накладками на педали и пороги. В автомобиле будут климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедиасистема с навигацией, уточняет «АвтоВАЗ». За основу Vesta Exclusive взята комплектация Luxe с мотором 1,8 л и пакетом Multimedia.
Самым дорогим в модельному ряду Lada остается автомобиль Xray Exclusive: 805 900–830 900 руб.
Vesta, выпускаемая с осени 2015 г., – вторая по популярности модель Lada в России после Granta. На нее приходится четверть общих продаж марки. За семь месяцев в России было продано 41 086 Vesta (рост на 46%), общие продажи Lada составили 166 733 шт. (+14%), по данным АЕБ. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 8,5% до 848 214 шт.
На прошлой неделе дилеры сообщили, что седан Lada Vesta с 1 сентября подорожает во всех комплектациях на 9000 руб. Причины роста цен «АвтоВАЗ» дилерам не пояснил. Сентябрьское удорожание Vesta будет вторым с начала года. Первое было в начале января – тогда «АвтоВАЗ» поднял цены на несколько моделей (в среднем на 2%), включая Vesta, которая в базовой комплектации подорожала на 3,2% до 545 900 руб.
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