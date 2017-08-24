«АвтоВАЗ» сообщил дилерам о подорожании Lada Vesta с 1 сентября

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Сентябрьское удорожание Vesta будет вторым по счету повышением цен на Lada в 2017 г. Максим Стулов / Ведомости

Седан Lada Vesta с 1 сентября подорожает во всех комплектациях на 9000 руб. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех дилерских компаний со ссылкой на сообщение «АвтоВАЗа». Рекомендованная розничная цена на модель в базовой комплектации, например, увеличится на 1,6% до 554 900 руб. Подорожает и версия седана, работающая на газомоторном топливе, - Vesta CNG. С сентября рекомендованные розничные цены на нее будут начинаться с 609 900 руб. (рост на 1,5%). Причины повышения цен «АвтоВАЗ» дилерам не пояснил. Представитель автоконцерна не стал этого комментировать.

Vesta, выпускаемая с осени 2015 г., сейчас вторая по популярности модель Lada в России после Granta. На нее приходится четверть общих продаж марки в стране. Согласно данным АЕБ, в январе - июле 2017 г. в России было продано 41 086 Vesta (рост на 46%), общие продажи Lada составили 166 733 шт. (рост на 14%). Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 8,5% до 848 214 шт.