Росстат сообщил о росте выпуска легковых машин в августе на 24,9%

Производство легковых автомобилей в России в августе 2017 г. выросло на 24,9% по сравнению с тем же месяцем 2016 г., до 109 000, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики России (Росстат).

По сравнению с июлем 2017 г. выпуск увеличился на 15,5%.

Производство грузовых автомобилей в августе выросло на 30% по сравнению с августом 2016 г. и на 17,9% по сравнению с июлем 2017 г., до 12 500.

Выпуск автобусов в августе увеличился на 2,8% к августу 2016 г. и в 2,1 раза по сравнению с июлем 2017 г., до 2500.

Производство автомобильных кузовов в августе выросло на 81,4% к августу 2016 г. и на 76,1% по сравнению с июлем 2017 г. Объем выпуска составил 20 000 единиц.