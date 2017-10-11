Reuters: BMW может создать совместное предприятие с китайской Great Wall

BMW может создать в Китае совместное предприятие (СП) с китайским автоконцерном Great Wall Motor. СП, вероятно, сосредоточится на выпуске электромобилей, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Предприятие по производству электромобилей BMW может появиться в свободной экономической зоне Чанша, находящейся на юго-востоке страны. BMW и Great Wall ведут переговоры уже на протяжении нескольких месяцев.

Продажи BMW в Китае в 2016 г. увеличились на 11,3%. Это второй по величине премиальный бренд в стране после Volkswagen.