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Tesla во второй раз приостановила производство бюджетного электромобиля

Tesla временно приостанавливает производство электромобиля Model 3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании. По данным агентства, это запланированная производственная пауза. Во время простоя компания планирует улучшить автоматизацию и устранить узкие места производства для увеличения выпуска, объяснил представитель Tesla.

Model 3 – это бюджетная версия электромобилей Tesla, поэтому она играет ключевую роль в стратегии компании по расширению бизнеса, отмечала газета The Wall Street Journal (WSJ). Эта модель должна была стать первым массовым автомобилем Tesla. Его стоимость – $35 000, уже более 400 000 человек сделали предзаказ.

Tesla не первый раз приостанавливает производство Model 3. В феврале компания взяла паузу на четыре дня, отмечает Reuters.

В марте основатель Tesla Илон Маск рассказывал, что его беспокоят проблемы с производством Model 3. Компании необходимо увеличить производство этой модели, иначе она рискует столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, писала WSJ.

В начале апреля Маск взял под личный контроль производство Model 3, сообщало издание The Information со ссылкой на источники. Позднее Маск сказал, что считает это решение правильным в сложившейся ситуации и своим долгом как руководителя компании. Tesla теперь пытается выполнить цель по производству 2500 автомобилей в неделю к концу II квартала, по данным Reuters.

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