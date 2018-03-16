Бизнес / Транспорт

Для Tesla наступает решающий момент

Ей необходимо увеличить выпуск электромобилей Model 3, чтобы избежать финансовых проблем
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Илон Маск на недавнем фестивале South by Southwest говорил, что его тревожат две вещи – апокалипсис, к которому может привести искусственный интеллект, и проблемы с производством электромобиля Tesla Model 3. У него на самом деле есть поводы для беспокойства, ведь его компания приближается к одному из самых важных моментов в своей истории. Ей необходимо увеличить производство Model 3, иначе она рискует столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

В апреле Tesla сообщит, удастся ли ей к концу июня выпускать по 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Компания уже дважды откладывала эту цель. Model 3 – наиболее доступный из люксовых электромобилей Tesla, поэтому он играет ключевую роль в стратегии Маска по расширению бизнеса компании.

Для Tesla очень важно выпускать по 5000 Model 3 в неделю, чтобы она могла генерировать достаточный денежный поток для финансирования операций без привлечения дополнительного капитала. В прошлом году Tesla тратила в среднем около $1 млрд ежеквартально, во многом из-за крупных инвестиций в производство Model 3, и к концу 2017 г. у нее осталось около $3,4 млрд. Такими темпами деньги у Tesla могут закончиться уже в этом году, если она не увеличит производство или не привлечет дополнительный капитал.

Но если инвесторы потеряют уверенность в Tesla, то привлечь средства на фондовом или долговом рынке может оказаться непросто. Компания отмечает, что она до сих пор не воспользовалась возможностью занять $2 млрд, хотя часть этого капитала доступна для нее только при определенных условиях и ей необходимо обслуживать долг в размере $10 млрд. После своего IPO в 2010 г. Tesla уже потратила около $10 млрд, что необычно много для публичных компаний ее масштаба, отмечает аналитик Bernstein Тони Сакконаги.

Аналитик Barclays Брайан Джонсон ожидает, что компания привлечет дополнительный капитал в III квартале, если докажет свою способность производить 5000 Model 3 в неделю. В этом случае она сможет выпускать около 250 000 таких электромобилей в год, что соответствует производственным мощностям стандартных автомобильных заводов.

Tesla также испытывает трудности из-за того, что в последние месяцы ее покинули несколько топ-менеджеров. Компания не разрешила задать вопросы ее финансовому директору Дипаку Ахудже, который снова занял эту должность в прошлом году.

Tesla уже была близка к банкротству в 2008 г. Но Маску удалось превратить ее в популярного во всем мире производителя электромобилей, имеющего поклонников не только среди защитников окружающей среды. В 2017 г. котировки акций Tesla сильно выросли и она даже обошла по рыночной капитализации General Motors. Но с тех пор как Tesla начала выпускать Model 3 девять месяцев назад, ее акции подешевели примерно на 14%. Теперь рыночная капитализация Tesla менее $57 млрд.

«Некоторые крупные инвесторы теряют терпение. Сейчас они настроены не так оптимистично, как год назад», - утверждает Нейтан Вейсс из Unit Economics.

Некоторые инвесторы также следят за такими показателями, как Z-модель Альтмана, которая была разработана в конце 1960-х гг. профессором Нью-Йоркского университета Эдвардом Альтманом и позволяет оценивать вероятность банкротства компании. Согласно этой многофакторной модели, любая компания, для которой значение расчетного показателя меньше 1,8, считается проблемной. Значение менее 1 позволяет предположить, что банкротство может наступить в течение двух лет. Значение это показателя для Tesla равно 1,26, что является минимумом для нее с 2014 г.

Перевел Алексей Невельский

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