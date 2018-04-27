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Управляющий директор Kia Motors в России ушел из компании

Управляющий директор российского представительства Kia Motors Александр Мойнов покинул пост, сообщает RNS со ссылкой на сообщение компании. «С 27 апреля 2018 г. Александр Мойнов оставляет пост управляющего директора компании и покидает Kia Motors Rus на основании личного решения», — говорится в сообщении.

Компания пока не назначила нового управляющего директора.

Мойнов работал в Kia Motors с января 2016 г. Он начал работу в автомобильном бизнесе с 1993 г. в компании General Motors. В разные годы занимал руководящие должности в GM, Opel, Chevrolet.

Под руководством Мойнова Kia Motors увеличила рыночную долю с 10,2 до 11,4%, а модель Kia Rio стала самым продаваемым автомобилем среди всех представленных на российском рынке моделей, отметили в компании.

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