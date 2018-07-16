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«АвтоВАЗ» объяснил решение прекратить выпуск Lada Priora

Ведомости
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В конце июля «АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Priora. Об этом говорится в сообщении компании. Решение было принято руководством «АвтоВАЗа» и объясняется постоянно растущим интересом к последним моделям линейки Lada. Спрос на модель Priora в последнее время снижался, отметили в компании.

Производство Lada Priora началось в 2007 г. в Тольятти. Модель выпускалась с различными типами кузовов и двигателей. Всего было произведено более 850 000 автомобилей Priora.

«Для своего времени Lada Priora была очень хорошим автомобилем, который помог "АвтоВАЗу" выжить 10 лет назад. В связи с кардинальными изменениями бренда Lada в течение последних трех лет и запуском нового поколения автомобилей Lada в 2015–2018 гг. (Lada Vesta, Lada XRAY, Lada Vesta SW, Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta Sedan Cross) наши потребители меняют свое восприятие бренда», – приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Яна Птачека.

Как выглядит обновленная Lada Priora

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Бизнес
Новости

Основатель «Связного» Максим Ноготков признан банкротом

Ведомости
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Основатель и экс-владелец ритейлера «Связной» Максим Ноготков признан банкротом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.

Решение арбитражного суда Калужской области о признании Ноготкова банкротом датировано 12 июля, процедура реализации имущества установлена до 12 января 2019 года. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Заявление о признании Ноготкова банкротом связанная с ритейлером кипрская Strafor Commercial Ltd подала еще весной прошлого года в арбитражный суд Москвы, но оно было передано по подсудности в арбитражный суд Калужской области (местом регистрации Ноготкова является деревня Звизжи Дзержинского района). Strafor Commercial требует взыскать с Ноготкова 7,21 млрд руб.

Виктор Ельцов, которого суд утвердил финансовым управляющим Ноготкова, затруднился уточнить, в какой стране сейчас находится предприниматель, но предположил, что решение обжаловано не будет. Предприниматель выступал личным поручителем по долгам группы «Связной», поэтому все финансовые претензии и требования по возврату кредитов предъявляются лично ему.

Ноготков создал бизнес, из которого выросла группа «Связной», в середине 1990-х гг., будучи студентом. В конце 2014 г. потерял контроль над компанией из-за долговых проблем. Он надеялся договориться о продаже розничного бизнеса МТС и расплатиться по долгам «Связного», составлявшим более 60 млрд руб. Но осенью 2014 г. сделка застопорилась на финальной стадии – получении одобрения от основного акционера АФК «Система» (контролирует МТС) Владимира Евтушенкова, рассказывал Ноготков. Ожидая согласования от МТС, управляющая компания «Связного» Trellas пропустила дату погашения бридж-кредита «Онэксима» (на сумму около $120 млн), и тот потребовал реализации залога – контрольного пакета Trellas. Это стало сигналом для других кредиторов.

В 2015 г. в видеообращении к коллективу «Связного» Ноготков рассказал, что переехал жить в Кремниевую долину. Тогда же в интервью Forbes бизнесмен сообщил, что собирается реализовать в мировой столице IT-стартапов несколько проектов, сути которых он не раскрыл.

В настоящее время «Связной» объединен в совместное предприятие с «Евросетью», контролирующим акционером являются группа SLV Олега Малиса, у ПАО «Мегафон» - 25% + 1 акция. До конца года все салоны «Евросети» перейдут под бренд «Связной».

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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Политика
Новости

КС выступил против правил выплат на обслуживание полетов силовых ведомств

Ведомости
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Конституционный суд (КС) признал противоречащей закону существующую практику возмещения аэропортам расходов по обеспечению полетов структур, которые по закону освобождены от платы за эти услуги (среди них – Минобороны, ФСБ, ФСО и др.) Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом для проверки стало обращение в КС екатеринбургского аэропорта «Кольцово» и нижегородского аэропорта «Стригино». Ранее арбитражный суд Москвы отказал управляющим компаниям этих аэропортов взыскать расходы с Минфина за аэропортовое и наземное обеспечение полетов воздушных судов Минобороны и силовых структур. «Кольцово» просил 39,6 млн руб., а «Стригино» – 19,6 млн руб.

Аэропортам должны возмещать расходы на обслуживание судов даже тех структур, которые по закону освобождены от платы за эти услуги, напомнил КС. Преследуемая государством цель по обеспечению безопасности не должна приводить к неправомерному ограничению свободы предпринимательской деятельности, поэтому КС в своем постановлении отметил о необходимости исправить пробелы в правовом регулировании данного вопроса. Решения судов в отношении «Кольцово» и «Стригино» также подлежат пересмотру, добавил КС.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

Правительство сохранило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями

Ведомости
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Правительство продлило до 2024 г. полномочия Внешэкономбанка (ВЭБа) в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых актов.

Внешэкономбанк с 2003 г. является государственной управляющей компанией (ГУК) и по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, не выбравших частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых молчунов).

На конец I квартала 2018 г. под управлением ВЭБа было 1,7 трлн руб. таких накоплений. Речь идет о пенсионных накоплениях около 36 млн человек. Всего на сегодняшний день в ВЭБ переданы средства около 52 млн будущих пенсионеров, указывает ТАСС.

В I квартале 2018 г. ГУК заработала для них 7,9% годовых. За 2017 г. доходность расширенного портфеля ВЭБа (в нем формируют накопления молчуны) составила 8,6% – это более чем вдвое превышает инвестиционный доход НПФ (в чистом виде они заработали для будущих пенсионеров всего 3,8%).

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин, Центробанк и ВЭБ рассматривают возможность передачи банку полномочий негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для решения проблемы молчунов в новой системе пенсионных накоплений.

Как живется пенсионерам в разных странах

Экономика
Новости

Правительство сократит требования к уставам юридических лиц

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко упростить процедуру регистрации предприятий, сообщает «Интерфакс». На встрече с Медведевым Чуйченко объяснил, что уставы предприятий на 95% состоят из императивных норм законодательства, и это было оправданно на этапе перехода к рыночной экономике. «Сейчас это только утяжеляет жизнь как бизнеса, так и государства, поэтому в существующей конструкции нет никакого смысла», – подчеркнул Чуйченко. По его словам, содержание уставов можно сократить до 1–2 страниц. «Все, что написано в законе, будет применяться независимо от того, будет ли это инкорпорировано в учредительные документы или нет», – пояснил вице-премьер.

Упрощение уставов позволит сэкономить как бизнесу, так и государству. Например, не будет нужды в масштабном ксерокопировании и архивировании учредительных документов. Кроме того, крупным компаниям не нужно будет обновлять уставы вслед за поправками в законодательство, а чиновникам – следить за соответствием уставов законодательству, как это было в 2008–2010 гг. Тогда изменения касались информации о личностях учредителей, нотариальном заверении договоров о купле-продаже доли собственников. По мнению властей, эти изменения были необходимы для защиты компаний от рейдерского захвата. Изменения также упростят и работу государства, так как исчезнет необходимость в проверках корректности учредительных документов с точки зрения соответствия законодательству.

Чуйченко пообещал Медведеву в течение 2–3 месяцев подготовить поправки об упрощении регистрации бизнеса.

Политика
Новости

Италия изучит опыт обеспечения безопасности на чемпионате мира в России

Ведомости
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Италия надеется на сотрудничество с Россией в сфере безопасности и борьбы с исламским терроризмом, заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. По его словам, у России и Италии много общих проблем в области безопасности и обмен опытом, безусловно, позволит решать их более эффективно.

Не последнюю роль в этом сыграет и российский опыт проведения чемпионата мира по футболу, заявил министр, отметив, что безопасность во время всего турнира и на финальном матче, где он присутствовал в воскресенье, 15 июля, обеспечивалась на высшем уровне.

«Но я и раньше говорил, что, например, в московском метро чувствую себя безопаснее, чем в некоторых итальянских городах», - признался Сальвини, комментируя ситуацию с безопасностью в России. Ранее в понедельник министр встретился с российским коллегой Владимиром Колокольцевым: по словам Сальвини, речь шла о совместных действиях России и Италии по борьбе с преступностью и, в частности, с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, итальянский министр вновь подтвердил намерение его правительства содействовать смягчению санкций Евросоюза в отношении России. «Италия больше всех других европейских стран страдает от санкций. Каждый день итальянская экономика теряет из-за них около 7 млрд евро - это совсем не мало». Санкции ничего не решают, уверен Сальвини: «Я всегда выступаю за диалог, а не за санкции, будь то санкции в отношении России или в отношении Ирана. В любом случае лучше убеждать друг друга за столом переговоров. Именно поэтому я полностью поддерживаю инициативу нашего правительства по возвращению России в G7».

Как болели президенты на финале чемпионата мира

Экономика
Новости

Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении НДС ко второму чтению

Интерфакс
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% начиная с 1 января 2019 г., передал «Интерфакс».

Правительство внесло документ в Госдуму 16 июня, он был принят в первом чтении 3 июля.

Также проект предлагает зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Сейчас в законе закреплена их регрессивная шкала – тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 000 руб., тариф – 22%, выше – с превышения взнос платится по ставке 10%.

По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при повышении НДС до 20% инфляция в 2019 г. удержится в диапазоне 4-4,5%. Экономисты предостерегают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно машиностроению и строительству. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ считает, что повышение НДС поднимет потребительские цены на 0,8-1,25 процентного пункта.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Комитет Госдумы по бюджету одобрил повышение пенсионного возраста

Ведомости
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщается на сайте Госдумы. В заключении комитета сказано, что рост трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду значительно ускорился с 2001 г. и растет с каждым годом. Сейчас он составляет около 20% от общего объема расходов федерального бюджета. По мнению депутатов, без повышения пенсионного возраста трансферт из бюджета в Пенсионный фонд увеличится до 5 трлн руб. в 2024-2026 гг.

Согласно законопроекту, внесенному правительством в Госдуму 16 июня, пенсионный возраст для мужчин планируется увеличить до 65 лет к 2028 г. и до 63 лет для женщин к 2034 г.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 19 июля.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Стиль жизни
Новости

Грудинин развелся после 37 лет брака

Ведомости
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Директор совхоза им. Ленина и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин развелся с женой Ириной после 37 лет брака. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Елену Бойцову.

Заявление о разводе Грудинин подал в суд 15 мая, а потом с супругами была проведена беседа и назначен срок примирения, указано в материалах суда. Оба супруга на заседание о разводе не пришли.

В исковом заявлении Грудинина указано, что отношения прекратились еще в 2009 г., говорит Бойцова. По ее словам, Ирина Грудинина ранее получала от него просьбы не расторгать брак и считаться законной супругой, а во время предвыборной кампании Грудинин лично отдал в ЦИК документы о том, что состоит с ней в браке. Бойцова отметила, что вопрос о разделе имущества пока не решен, но Грудинина может обратиться в суд.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Бизнес
Новости

Птичий грипп обнаружили на двух площадках «Евродона» по выращиванию индейки

Ведомости
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Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок агрохолдинга «Евродон», одного из крупнейших в России промышленных производителей мяса индейки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Представитель «Евродона» подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что вспышку выявили в воскресенье, 15 июля.

Положительный результат на вирус показали три из десяти проб на двух площадках выращивания птицы в Октябрьском районе Ростовской области, сообщила представитель «Евродона». По ее словам, заражение могло произойти во время недавнего урагана и полевых работ, когда в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц. Они также могли попасть в вентиляцию птичников, отметила представить компании.

По ее словам, продукция компании будет отозвана из розничных сетей. Ущерб компании пока не определен.

Это уже третья вспышка птичьего гриппа на площадках «Евродона» менее чем за два года. Первую выявили в декабре 2016 г. Тогда «Евродон» уничтожил 700 000 голов птиц, или около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. Совокупный ущерб от двух вспышек превышает 2 млрд руб., сообщал представитель «Евродона».

Птичий грипп – вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов животного. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром – находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. Некоторые штаммы заболевания передаются людям.

Финансы
Новости

Приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам в Саранске

Ведомости
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Приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске. Это следует из официальной базы Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия. Сколько именно должен Депардье и за какой срок – там не указано.

Первым на это внимание обратил Telegram-канал «Жаба и гадюка».

Из басы УФССП следует, что 13 июня в отношении Депардье было открыто производство по взысканию налогов и сборов. Однако 28 июня дело прекратили из-за невозможности отыскать имущество, на которое можно было бы наложить арест.

В конце 2012 г. Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом на юго-западе Бельгии, недалеко от границы с Францией. В 2013 г. актер получил российский паспорт и квартиру в Саранске, которую подарили ему местные власти. При этом французское гражданство он сохранил.

Новые русские

Бизнес
Новости

En+ Олега Дерипаски начала выпускать детали для машин проекта «Кортеж»‍

Ведомости
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Красноярский металлургический завод (КраМЗ), входящий в En+ Group Олега Дерипаски, начал производство штамповки для автомобилей класса люкс Aurus. Об этом говорится в сообщении En+ Group, передает ТАСС. Автомобили Aurus разработаны в рамках проекта «Кортеж».

В сообщении уточняется, что КраМЗ и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) заключили договор о производстве штамповок для линейки автомобилей Aurus, в число которых входит и президентский лимузин. Договор заключен в рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП).

Документ предусматривает производство штамповок колес и штамповок для изготовления деталей подвески. Объем поставок в этом году составит 8,5 т, включающих в себя 840 единиц комплектующих. Предприятие En+ возьмет на себя также производство деталей направляющего аппарата подвески: вилок стоек, поворотных кулаков, рычагов подвески. Опытная часть продукции успешно прошла испытания, отмечается в сообщении. Ранее КраМЗ начал поставку серийной партии изделий для автомобилей проекта.

Проект «Кортеж» (Aurus) реализуется по поручению президента Владимира Путина с 2012 г. Проектом занимается ФГУП «НАМИ». Проект включает производство седана, внедорожника, минивэна и лимузина. Впервые президент прокатился на лимузине проекта во время своей инаугурации 7 мая. Мировая премьера автомобилей Aurus пройдет 29 августа на Московском автосалоне. Старт продаж запланирован на начало 2019 г.

Как выглядит новый лимузин президента