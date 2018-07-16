«АвтоВАЗ» объяснил решение прекратить выпуск Lada Priora

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Основатель «Связного» Максим Ноготков признан банкротом

Основатель и экс-владелец ритейлера «Связной» Максим Ноготков признан банкротом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.

Решение арбитражного суда Калужской области о признании Ноготкова банкротом датировано 12 июля, процедура реализации имущества установлена до 12 января 2019 года. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Заявление о признании Ноготкова банкротом связанная с ритейлером кипрская Strafor Commercial Ltd подала еще весной прошлого года в арбитражный суд Москвы, но оно было передано по подсудности в арбитражный суд Калужской области (местом регистрации Ноготкова является деревня Звизжи Дзержинского района). Strafor Commercial требует взыскать с Ноготкова 7,21 млрд руб.

Виктор Ельцов, которого суд утвердил финансовым управляющим Ноготкова, затруднился уточнить, в какой стране сейчас находится предприниматель, но предположил, что решение обжаловано не будет. Предприниматель выступал личным поручителем по долгам группы «Связной», поэтому все финансовые претензии и требования по возврату кредитов предъявляются лично ему.

Ноготков создал бизнес, из которого выросла группа «Связной», в середине 1990-х гг., будучи студентом. В конце 2014 г. потерял контроль над компанией из-за долговых проблем. Он надеялся договориться о продаже розничного бизнеса МТС и расплатиться по долгам «Связного», составлявшим более 60 млрд руб. Но осенью 2014 г. сделка застопорилась на финальной стадии – получении одобрения от основного акционера АФК «Система» (контролирует МТС) Владимира Евтушенкова, рассказывал Ноготков. Ожидая согласования от МТС, управляющая компания «Связного» Trellas пропустила дату погашения бридж-кредита «Онэксима» (на сумму около $120 млн), и тот потребовал реализации залога – контрольного пакета Trellas. Это стало сигналом для других кредиторов.

В 2015 г. в видеообращении к коллективу «Связного» Ноготков рассказал, что переехал жить в Кремниевую долину. Тогда же в интервью Forbes бизнесмен сообщил, что собирается реализовать в мировой столице IT-стартапов несколько проектов, сути которых он не раскрыл.

В настоящее время «Связной» объединен в совместное предприятие с «Евросетью», контролирующим акционером являются группа SLV Олега Малиса, у ПАО «Мегафон» - 25% + 1 акция. До конца года все салоны «Евросети» перейдут под бренд «Связной».

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