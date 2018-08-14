«АвтоВАЗ» запустил производство новой Lada Granta

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Эрдоган объявил о бойкоте Турцией электроники из США

Турция ограничит импорт электроники, которую выпускают американские компании, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы будем бойкотировать американскую электронную продукцию. У них есть iPhone, но есть также и Samsung. Мы также имеем свой собственный [турецкий смартфон] Venus Vestel», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

«Мы можем сделать две вещи – одну в экономике, другую в политике. Мы приняли меры для нужд экономики и мы продолжим их реализовывать. Но что более важно, на мой взгляд, это сохранять сильной нашу политическую позицию», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами – Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Если страны Европы тоже захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, отмечал он.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, подчеркивал Эрдоган. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это, предупреждал турецкий лидер.

В пятницу начался обвал курса турецкой лиры. Одной из главных причин стали сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Волатильность на рынке Турции усилилась после обострения конфликта с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь.

В начале августа США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Эрдоган распорядился заморозить счета двух американских министров. Кроме того, турецкие власти задержали американского пастора Эндрю Брансона. Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

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