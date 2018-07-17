«АвтоВАЗ» представил первую модель обновленного семейства Lada Granta
«АвтоВАЗ» представил Lada Granta седан – первую модель нового семейства Lada Granta. Сообщение с фотографиями разослала пресс-служба автопроизводителя. Премьера автомобиля состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.
Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что «АвтоВАЗ» откажется от модели Lada Kalina, а обновленное семейство Granta будет выпускаться во всех кузовах: к имеющемуся седану и лифтбэку добавятся кузова Kalina (универсал, хетчбэк).
Николя Мор (на тот момент – президент «АвтоВАЗа») в интервью «Ведомостям» в марте отмечал, что решение об объединении моделей пока не принято, но обсуждение идет. «Коммуникацию всегда проще выстраивать под одним именем, чем под двумя», – говорил Мор. При этом он добавлял, что имя Granta «лучше, чем Kalina».