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Бизнес
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«АвтоВАЗ» представил первую модель обновленного семейства Lada Granta

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«АвтоВАЗ» представил Lada Granta седан – первую модель нового семейства Lada Granta. Сообщение с фотографиями разослала пресс-служба автопроизводителя. Премьера автомобиля состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что «АвтоВАЗ» откажется от модели Lada Kalina, а обновленное семейство Granta будет выпускаться во всех кузовах: к имеющемуся седану и лифтбэку добавятся кузова Kalina (универсал, хетчбэк).

Николя Мор (на тот момент – президент «АвтоВАЗа») в интервью «Ведомостям» в марте отмечал, что решение об объединении моделей пока не принято, но обсуждение идет. «Коммуникацию всегда проще выстраивать под одним именем, чем под двумя», – говорил Мор. При этом он добавлял, что имя Granta «лучше, чем Kalina».

Как будет выглядеть новая Lada Granta

Авто
Новости

Продажи Volkswagen Group за полгода оказались рекордными в истории компании

Ведомости
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Продажи Volkswagen Group за первое полугодие 2018 г. выросли на 7,1% год к году до 5,5 млн автомобилей. Это лучший показатель за всю историю компании, говорится в ее сообщении.

Volkswagen Group – немецкий концерн, основанный в 1937 г. Автопроизводитель выпускает не только одноименные автомобили, но также и Audi, Skoda, Porsche, Seat и др.

Из сообщения компании следует, что продажи в первом полугодии росли на всех основных рынках. Среди стран наибольший прирост показали Бразилия (+22,6%) и Россия (+20%). Хуже всего продажи росли в Германии (+4,6%).

«Наши основные бренды зафиксировали значительный рост в первом полугодии», – приводятся в сообщении слова руководителя отдела продаж Volkswagen Фреда Капплера. В частности, наибольший рост показали MAN (+24%), Seat (+17,6%) и Skoda (+11,6%), а наименьший – Porsche (+3,2%).

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

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Финансы
Новости

Назван преемник Ллойда Бланкфейна во главе Goldman Sachs

Ведомости
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Председатель правления, главный исполнительный директор банковской группы Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн уйдет в отставку. С 1 октября его сменит на этом посту инвестбанкир, операционный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, пишет The Wall Street Journal.

WSJ еще весной писала о возможном уходе 63-летнего Бланкфейна в отставку до конца 2018 г. За то, чтобы стать его преемником, в группе конкурировали Соломон и второй операционный директор – Харви Шварц. Однако в апреле Шварц ушел в отставку. Соломон, таким образом, становится всего лишь третьим руководителем Goldman Sachs за 20 лет после его IPO. Первый директор группы - Генри Полсон - ушел из нее на пост министра финансов США при президенте Джордже Буше - младшем.

Goldman Sachs объявил о смене руководства вслед за сильным квартальным отчетом ($2,57 млрд прибыли при $9,4 млрд выручки), существенно превзошедшим ожидания аналитиков. Задачей Соломона во главе группы будет дальнейший уход от все еще значительной зависимости от трейдинга, отмечает WSJ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Группа «Черкизово» открыла в Подмосковье завод-робот по выпуску колбасы

Ведомости
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Один из крупнейших производителей мясной продукции в России, группа компаний «Черкизово» открыла в Подмосковье роботизированный завод по производству сырокопченых колбас, сообщает «РИА Новости».

В церемонии открытия завода участвовали вице-премьер Алексей Гордеев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, основатель «Черкизово» Игорь Бабаев и гендиректор группы Сергей Михайлов.

Завод был построен и оборудован таким образом, чтобы минимизировать участие людей в процессе производства. Предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, от начала и до конца процесса производства люди практически не касаются продукции. Работоспособность системы поддерживают инженеры и IT-специалисты компании.

Завод может выпускать в год до 30 000 т готовой продукции. «Черкизово» рассчитывает с вводом нового предприятия увеличить долю на российском рынке сырокопченых колбас более чем до 30%. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 7 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Казани после ювелирной выставки украли бриллианты на 100 млн рублей

Ведомости
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У жителя Якутска, представителя компании «Сэвен даймондс», похитили мешок с бриллиантами на 100 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пресс-служба «Сэвен даймондс» подтвердила РБК факт кражи товара.

Представитель выставочного комплекса «Казанская ярмарка» рассказал ТАСС, что бриллианты были похищены у участника выставки «Ювелир. Экспо. Казань» в Татарстане. «Кража произошла уже после закрытия выставки, в последний день. Благодаря тому что наша служба безопасности предоставила в Следственный комитет фото- и видеоматериалы соответствующие, было установлено, кто совершил кражу», - отметил собеседник агентства.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, потерпевший обратился с заявлением в полицию 15 июля. Он рассказал, что кража была совершена во время погрузки вещей. «В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщил источник издания. Вес украденного, по данным потерпевшего, составляет 1,5-2 кг, размеры — 15 на 20 см.

Компания в беседе с РБК отметила, что товар в этот момент был у компании — перевозчика ценностей «Бринкс». «По окончании ювелирной выставки в Казани ювелирная компания «Сэвен даймондс» передала товар ООО «Бринкс». Ответственность перешла к ним, хищение было у них», — подчеркнул собеседник издания. «Бринкс» от комментариев отказалась.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

Экономика
Новости

Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле

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Евросоюз и Япония сегодня в Токио подписали двустороннее торговое соглашение, которое создает крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую 30% мирового ВВП, сообщила The Wall Street Journal. «Наш посыл ясен: мы стоим вместе против протекционизма», - заявил во время церемонии подписания с премьер-министром Японии Синдзо Абэ председатель Евросовета Дональд Туск.

Соглашение, согласованное в конце 2017 г., ликвидирует абсолютное большинство пошлин во взаимной торговле на сумму порядка 1 млрд евро в год. В частности, в выигрыше окажутся японские экспортеры автомобилей и европейские экспортеры вина и молочных продуктов, отмечает WSJ. В 2016 г. оборот взаимной торговли Японии с ЕС составил 125 млрд евро.

Соглашение подписано в условиях разгорающейся торговой войны США с ЕС и Китаем, отмечает газета.

В январе 2017 г., сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа, США вышли из зоны Транстихоокеанского партнерства (TPP), куда входит и Япония. Соглашение о TPP должно было позволить США противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе, однако лидерство в TPP перехватила Япония, чей парламент ратифицировал соглашение о TPP в начале июля.

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Политика
Новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформировании военных кафедр

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании военных учебных центров в вузах, которые сменят учебные военные центры, военные кафедры и факультеты военного обучения. Об этом говорится в базе нижней палаты парламента.

В начале июня правительство предложило заменить несколько существующих видов подразделений военной подготовки в вузах на единый – военные учебные центры. Правила обучения при этом не меняются, студенты, пожелавшие служить в армии после окончания вуза, должны будут, как и раньше, заранее заключать соответствующие контракты. Не изменится ни общее количество обучающихся военным специальностям, ни число офицеров в этих центрах, а значит, дополнительных расходов бюджет не понесет, уверяют авторы законопроекта.

Цель реформирования – оптимизация, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, число выпускников военных учебных центров, которые захотят пойти на службу офицерами, будет расти. Хотя в законопроекте подчеркивается, что создание военных учебных центров не предусматривает увеличения общего числа людей, привлекаемых к военной подготовке.

В 2017 г. около 3000 студентов гражданских вузов заключили контракты с Минобороны на прохождение службы в качестве офицера после окончания учебных военных центров и военных кафедр. Всего в России есть 35 учебных военных центров при крупных университетах и профильных вузах, а также 68 кафедр и факультетов военного обучения.

Политика
Новости

Лукашенко обвинил российский бизнес в поставках санкционных продуктов через Белоруссию

Ведомости
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Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках через Белоруссию продукции, которая в России отнесена к санкционной. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на заявление белорусского лидера. По его словам, за этими компаниями стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами».

«Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно – кто-то заказывает какие-то материалы [в СМИ]. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», – пояснил президент Белоруссии.

Белорусские спецслужбы возлагают ответственность за организацию поставок санкционной продукции в Россию на российские компании, в том числе «крупные». По мнению Лукашенко, о проблеме надо «не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими».

Россия ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых стран 7 августа 2014 г. Ограничения затронули в том числе страны ЕС и США. Это произошло после того, как указанные страны ввели санкции против России за присоединение к ней Крыма. В соответствующий список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и др.

С момента введения Москвой продуктового эмбарго против стран Запада белорусские власти выявили 2200 административных правонарушений, возбудили 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 000 т товаров, попавших под санкции. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Технологии
Новости

«Яндекс» договорился с властями Москвы развивать беспилотный транспорт

Ведомости
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«Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании. Детали договоренностей стороны будут обсуждать позднее, уточнил собеседник «Ведомостей».

Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах Москвы, надеется «Яндекс». Испытания в реальных условиях (с водителем за рулем), в свою очередь, позволят быстрее обучить беспилотные автомобили и повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне, считает гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

«Мы надеемся, что к 2030 г. беспилотные машины станут привычным явлением на дорогах Москвы, но впереди еще много работы, и мы рассчитываем, что сегодняшнее соглашение позволит ускорить разработку и внедрение беспилотников в России», – отметила пресс-служба «Яндекса». В будущем компания планирует также договариваться об испытаниях в других городах и регионах России.

«Яндекс» отмечает, что инвестирует в развитие технологии беспилотных автомобилей, поскольку видит в них будущее. «Мы уверены, что в ближайшие 12 лет беспилотные технологии изменят городскую транспортную систему и сотрут грань между такси, каршерингом, личным и общественным транспортом», – уточняет пресс-служба компании.

«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. Беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада в феврале. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», – подчеркивает пресс-служба компании.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк отрицает утечку данных клиентов в «Яндекс»

Ведомости
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Персональные данные клиентов Сбербанка не попали в выдачу поисковой системы «Яндекс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк проверил каждую ссылку, появившуюся в сети по утечке информации из «Яндекса», говорится в сообщении банка. Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска, заверил банк.

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались личные данные россиян, писал «Коммерсантъ». Утечку персональных данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. По данным Медведева, с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и др.

«Яндекс» начал продавать умную колонку. Очередь занимали с 5 утра

Политика
Новости

Болельщики потратили в Москве почти 100 млрд рублей во время чемпионата мира

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Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Москву, потратили около 96,6 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме.

В презентации уточняется, что на чемпионат мира по футболу приехало почти 4 млн болельщиков. Собянин подчеркнул, что затраты на спортивную инфраструктуру к соревнованиям окупаются. «Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное – [стадион] «Лужники», который был приведен под стандарты FIFA. Он стоит 25 млрд руб., но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты вполовину привести за месяц», – пояснил градоначальник.

Собянин поделился своими впечатлениями от чемпионата, отметив, что атмосфера в Москве была поразительной. «Меня очень волновало, что происходило в фан-зоне, которая изначально была рассчитана на 25 000 человек, а приходило 100 000», – признался мэр. Он добавил, что удивился, когда на улицы столицы после игры российской сборной с Испанией вышло более 1 млн москвичей, «которые до пяти утра праздновали победу и гуляли».

«Это было такое единение москвичей, болельщиков и, пожалуй, этот дух, который совершенно по-другому выглядел во время чемпионата. Москва, которая раскрылась совсем по-другому, ее гостеприимство, улыбки и доброжелательная атмосфера – все это было поразительно», – заключил мэр Москвы.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве. Финал состоялся на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Победу на соревновниях одержала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.

Как болели президенты на финале чемпионата мира

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Бизнес
Новости

Баффетт пожертвовал акции своей компании на $3,4 млрд на благотворительность

Ведомости
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Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал акции своей компании Berkshire Hathaway на $3,4 млрд разным благотворительным организациям. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего Баффетт распределил 17 696 780 акций между пятью организациями, среди них – фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Microsoft и его супруги), фонд Сьюзан Томпсон Баффетт (названный в честь покойной жены Баффетта), фонд Шервуда, фонд Говарда Баффетта (старший сын Уоррена Баффетта) и фонд NoVo. Компания не раскрывает, как именно акции были распределены между фондами.

Berkshire Hathaway – холдинг Баффетта, который управляет различными компаниями. Например, в сфере страхования, ритейле, издательском бизнесе. Ему также принадлежит часть акций Coca-Cola Company и Apple.

В 2006 г. Баффетт дал обещание направить на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. Он уже пожертвовал 43% на общую сумму $31 млрд.

Баффетт и Гейтс создали проект Giving Pledge, участники которого обещают передать половину или более своего состояния на благотворительность. Таким образом, они хотят отказаться от идеи династического богатства. К инициативе присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг с обещанием пожертвовать 99% акций Facebook. Это заявление он сделал в 2015 г. – после рождения дочери Макс. Из российских бизнесменов к проекту в 2013 г. присоединился основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Как прошел благотворительный забег «Бегущие сердца» в центре Москвы

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