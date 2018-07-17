«АвтоВАЗ» представил первую модель обновленного семейства Lada Granta

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Болельщики потратили в Москве почти 100 млрд рублей во время чемпионата мира

Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Москву, потратили около 96,6 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме.

В презентации уточняется, что на чемпионат мира по футболу приехало почти 4 млн болельщиков. Собянин подчеркнул, что затраты на спортивную инфраструктуру к соревнованиям окупаются. «Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное – [стадион] «Лужники», который был приведен под стандарты FIFA. Он стоит 25 млрд руб., но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты вполовину привести за месяц», – пояснил градоначальник.

Собянин поделился своими впечатлениями от чемпионата, отметив, что атмосфера в Москве была поразительной. «Меня очень волновало, что происходило в фан-зоне, которая изначально была рассчитана на 25 000 человек, а приходило 100 000», – признался мэр. Он добавил, что удивился, когда на улицы столицы после игры российской сборной с Испанией вышло более 1 млн москвичей, «которые до пяти утра праздновали победу и гуляли».

«Это было такое единение москвичей, болельщиков и, пожалуй, этот дух, который совершенно по-другому выглядел во время чемпионата. Москва, которая раскрылась совсем по-другому, ее гостеприимство, улыбки и доброжелательная атмосфера – все это было поразительно», – заключил мэр Москвы.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве. Финал состоялся на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Победу на соревновниях одержала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.

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