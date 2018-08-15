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Два крупных акционера Tesla сократили свои доли более чем на 20%

Два крупных акционера Tesla сократили свои доли в компании более чем на 20%, сообщает Bloomberg. Один из них продал около 3,7 млн акций, сохранив у себя 11,9 млн. Второй сократил свою долю на 3 млн акций до 11,2 млн.

Отмечается, что они приняли это решение еще до того, как основатель и гендиректор компании Илон Маск объявил о планах вывести Tesla c биржи. Он сообщил об этом на прошлой неделе в Twitter. В сообщении Маска говорилось, что он предложит инвесторам по $420 за акцию, что было на 20% выше их цены на бирже на тот момент. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров.

Заявлением Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом пытался манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

Кроме того, после твитов Маска несколько акционеров Tesla подали на него в суд. По мнению истцов, в его твитах содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании.