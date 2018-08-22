Авто

Новости

Автошколы раскритиковали предложенную ГИБДД реформу экзаменов на права

Многие российские автошколы выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма автошкол.

Одна из крупнейших в стране Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) указывает, что реформа образования водителей ведется с 2013 г. и принесла плоды: аварийность с участием будущих водителей в 2017 г. упала почти на 60%, новый же подход может навредить этой тенденции. Самой спорной нормой президент МААШ Татьяна Шутылева считает предусмотренную проектом возможность аннулирования результатов экзаменов в результате тех или иных нарушений. Например, при сдаче экзамена зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением. «С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям», – отмечает Шутылева.

В ДОСААФ также опасаются, что предлагаемый ГИБДД подход «негативно скажется на работе автошкол». Там обращают внимание, что автошколы уже понесли существенные «материальные затраты» для приведения учебно-материальной базы в соответствие с новыми требованиями 2016 г. о расширении учебной площадки. В случае утверждения новой методики созданная с таким трудом база будет утеряна, поясняют в ДОСААФ. Если на площадке проверка навыков происходит объективно, поскольку границы упражнений обозначены контурами и разметкой, то в городских условиях оценка будет необъективной, что спровоцирует рост коррупции, считают в ДОСААФ.

Критические отзывы также направили Федерация автошкол Татарстана, ассоциации автошкол Республики Марий Эл, автошколы Кемерова, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска. Однако не все автошколы выступили против реформы. В Союзе автошкол Москвы поддержали инициативу МВД и опасения коллег не разделили. В Национальном союзе ассоциаций автошкол заявили, что инициатива «окажет позитивное влияние на уровень подготовки водителей». В Гильдии автошкол поддержали идею снятия запрета на обучение на автомагистралях, но отметили, что идея объединенного экзамена все же «вызывает много вопросов».

В Саудовской Аравии женщины впервые сели за руль