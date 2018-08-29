Мантуров рассказал о требованиях Путина к новому лимузину

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Экс-директора «Трансаэро» заочно обвинили в махинациях при продаже 113 машин

Заочно арестованный и объявленный в международный розыск бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин обвиняется в махинациях при продаже 113 автомобилей и с арендой складов, на которых они хранились. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В 2017 г. Бурдин проходил свидетелем по делу о невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) примерно 6800 сотрудникам авиакомпании, которые с марта по октябрь 2016 г. не получили более 400 млн руб. В августе 2018 г. следствие собиралось предъявить ему как это обвинение, так и в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сделать это пришлось уже заочно, поскольку Бурдин покинул Россию.

Следствие считает, что Бурдин «в период с октября 2015 г. по сентябрь 2017 г., злоупотребляя своими полномочиями, совершил ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО «АК «Трансаэро» ущерб на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.». Из материалов дела следует, что топ-менеджер продал по заниженной стоимости 113 принадлежавших «Трансаэро» автомобилей, включая иномарки, которые использовали руководители авиакомпании. Также в них идет речь о чрезмерных расходах при аренде складов для хранения авиаоборудования. В частности, за пользование складами ООО «Сэвен Р» «Трансаэро» уплатила более 500 млн руб. Несколько меньше было заплачено компании «Олимпия».

Аргументы правоохранителей в пользу заочного ареста Бурдина состояли в том, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления и скрывается от органов предварительного следствия. Защита настаивала на том, что с февраля следствие не предпринимало никаких попыток вызвать бывшего топ-менеджера на допрос.

«Следствие утверждает, что мой подзащитный якобы дешево продал автомобили авиакомпании, не учитывая при этом, что они были реализованы через электронные торги. При этом никакой экспертизы по стоимости этого имущества проведено не было», — заявила изданию адвокат Бурдина Елена Каменская. Она указывает, что средства от продажи машин пошли не в карман бывшего топ-менеджера, а на оплату складских помещений. «Следствие опять-таки бездоказательно полагает, что Бурдин платил за их аренду слишком много», - отмечает Каменская.

Обвинение в невыплате зарплаты защита Бурдина также считает несостоятельным. Вместе с постом гендиректора в декабре 2015 г. он унаследовал от предшественника Дмитрия Сапрыкина долг по этой статье в 700 млн руб. «Мой подзащитный его не только погасил, но и выплатил работникам еще 900 млн руб. в период руководства предприятием», — подчеркнула Каменская. Оставшаяся задолженность возникла, когда компания фактически прекратила работу. Ее Бурдин, по словам адвоката, собирался погасить деньгами за перевозки на Крайний Север, которые должна была выплатить Росавиация, но 600 млн руб. «так и не были получены».