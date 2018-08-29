Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин выступит с обращением по пенсионной реформе в полдень среды
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Aston Martin официально объявила о планах стать публичной компанией

Ведомости
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Британский производитель автомобилей Aston Martin официально объявил о планах провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Она подала соответствующие документы в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Проспект публичного размещения акций будет опубликован ориентировочно 20 сентября.

Главный исполнительный директор Aston Martin выразил надежду на то, что размещение будет завершено к концу года.

О том, что Aston Martin собирается выйти на IPO, 28 августа сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, планируется, что будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд.

Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей с октября 2015 г. - с тех пор, как владелец 90% акций Ferrari - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - выставил на продажу 9% акций итальянского производителя спорткаров. Ferrari привлекла $893 млн.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

Недвижимость
Новости

Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ в два этапа

Ведомости/Интерфакс
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Министерство финансов РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа — на 1,7% с 1 января 2019 года и на 2,4% — с 1 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позицией ведомства.

Ранее Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 г. два раза - на 1,7% и на 2,4% (вместо традиционных 4%).

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18% до 20%, и она позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

По словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития согласовал соответствующие предложения без замечаний.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявлял, что повышение тарифов в два этапа будет однократным.

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Политика
Новости

Путин попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

В ходе обращения он объявил об изменении условий реформы, которые предложило правительство. В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», - подчеркнул Путин.

Он также предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию раньше: тем, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо детей, - на четыре. Для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», заключил российский лидер. Глава государства призвал ввести переходной период, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

Путин впервые высказался о готовящейся пенсионной реформе 20 июля. Он признавался, что недоволен предложенными правительством вариантами повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Ранее Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

На Мальте и Кипре подскочил спрос россиян на недвижимость для гражданства

Ведомости
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С начала текущего года спрос россиян на покупку недвижимости Кипра и Мальты для получения гражданства этих стран вырос на 40%, говорится в сообщении компании Knight Frank.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Марины Шалаевой, если на Кипре в прошлом году покупатели в основном ориентировались на жилую недвижимость с целью получения гражданства (около 70% всех сделок), то в текущем году существенно выросло количество сделок с коммерческой недвижимостью, в особенности с отелями и апарт- отелями. Интересным для инвесторов становится участие в девелоперских проектах совместно с местными застройщиками, а также покупка объектов под реконструкцию – эти проекты одновременно подходят и под паспортную программу, но и являются весьма доходными – от 20%.

По неофициальным данным, на данный момент на паспортную программу Мальты, запущенную с 2014 г. и рассчитанную на десять лет, уже подано более 1600 заявлений из 1800 возможных.

На Кипре за 7 месяцев 2018 г. было продано 5400 объектов недвижимости – на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина покупателей недвижимости были иностранцами.

Политика
Новости

Путин объяснил цель телеобращения о пенсионной реформе

Ведомости
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Президент Владимир Путин объяснил цель своего телеобращения к россиянам о пенсионной реформе. Трансляцию обращения ведет «Первый канал». Текст обращения также опубликован на сайте Кремля.

«Его (законопроекта) главная основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системе на долгие годы вперед, а, значит, не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», – заявил Путин. Он отметил, что понимает важность и значимость этих вопросов для миллионов людей. «Поэтому обращаюсь к вам напрямую», – подчеркнул президент. Российский лидер объяснил, что решил в обращении подробнее рассказать об аспектах законопроекта и поделиться своими предложениями.

Во время обращения Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложенной правительству. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, как предлагал кабинет министров, а на пять лет — до 60 лет. Президент предложил также предусмотреть для многодетных матерей выходить на пенсию досрочно. По словам Путина, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Позже Путин отметил, что властям «предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение». «Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – заключил он.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время он признавался, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Памфилова разъяснила условия объединения инициаторов пенсионного референдума

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова разъяснила, на каких условиях коммунисты еще успевают провести референдум о пенсиях. По ее словам, всего на сегодняшний день избиркомы зарегистрировали 58 региональных подгрупп по проведению референдума, из них по вопросу, сформулированному КПРФ, - всего две. Отказано в регистрации 10 подгруппам КПРФ. Это связано с тем, что комиссии обязаны регистрировать первого, кто обратился и выполнил все формальности. У всех были равные стартовые условия - ЦИК одновременно зарегистрировал три инициативные группы. «Ну проспали, ну не успели, но и сейчас еще есть шанс», - сказала Памфилова на заседании в среду.

«Если хотите проводить референдум, вот есть пять вопросов, которые одобрены официально. Выберите один из них. Все эти группы, которые живые, реально существуют между собой - если вы договариваетесь между собой, у вас еще есть время, чтобы перерегистрироваться под один этот вопрос. Перерегистрироваться. Мы готовы дать рекомендации, пояснения - как это сделать», - отметила она.

Памфилова напомнила, что с соответствующим обращением в ЦИК не менее 43 региональных инициативных подгрупп должны обратиться не позднее, чем через 2 месяца с момента одобрения вопроса - т. е. не позднее 9 октября.

ЦИК должен принять решение, назначить уполномоченных представителей в течение 10 дней, то есть не позднее 18 октября. После этого у инициаторов референдума есть 45 дней на проверку подписей. Сдать их в ЦИК должны будут не позднее 18 часов 2 декабря, а проверку подписей и решение по итогам ЦИК должен принять до 31 декабря, уточнила она.

После этого решение в течение 5 дней направляется президенту, который должен в течение 10 дней направить запрос в Конституционный суд с запросом о конституционности проведения такого референдума. Получив одобрение Конституционного суда, президент публикует решение о назначении референдума. Таким образом, сам референдум должен будет пройти в один из воскресных дней в период с 7 апреля по 12 мая 2019 г., подсчитали в ЦИК.

Если проведение референдума по каким-то причинам срывается, то, по закону, выносить аналогичный вопрос на всенародное обсуждение нельзя будет в течение года. На самом деле, подсчитали в КПРФ, запрет может растянуться на несколько лет - с учетом запрета проводить референдум в год федеральных выборов.

Бизнес
Новости

Савельев переизбран гендиректором «Аэрофлота» еще на пять лет

Ведомости
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Виталий Савельев переизбран гендиректором «Аэрофлота» еще на пять лет – до 2023 г. Соответствующее решение принято на заседании совета директоров авиаперевозчика, говорится в сообщении на сайте компании.

Заместителем Савельева по коммерции и финансам назначен Андрей Чиханчин, ранее занимавший пост директора департамента корпоративных финансов.

Савельев руководит «Аэрофлотом» более 9 лет. Его действующий контракт заканчивается в октябре 2018 г., продлить его до 2023 г. предлагал министр транспорта Евгений Дитрих. Переизбрать Савельева гендиректором «Аэрофлота» рекомендовало и правительство, писал «Коммерсантъ». Также издание сообщало, что устное согласие на продление контракта Савельева давал президент Владимир Путин.

В «Аэрофлот» Савельев пришел в 2009 г. из АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Сколько он получает на посту гендиректора, «Аэрофлот» не раскрывает. С 2009 г. Савельев входит в совет директоров перевозчика и получал вознаграждения за свою работу в совете – всего он заработал таким образом 13 млн руб., следует из раскрытий компании. Последние два года он не получает вознаграждения за работу в совете.

Авто
Новости

Мантуров рассказал о требованиях Путина к новому лимузину

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, выбирая лимузин Aurus (ранее был известен как «Кортеж»), не просил о дополнительных деталях, рассказал «РИА Новости» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр назвал Путина «очень демократичным» и отметил, что тот «на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание». Президент останавливается на серьезных моментах: на качестве машины, а также на том, чтобы «было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам», пояснил Мантуров.

7 мая, в день инаугурации на пост президента, Путин впервые проехал на лимузине Aurus. На этом автомобиле он направился из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Раньше на торжественное мероприятие президент ехал на «Мерседесе».

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что президенту понравился новый автомобиль. «Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении в кортеже», - отметил Песков.

Автомобили Aurus выпускаются мелкими сериями ФГУП «НАМИ». Для реализации проекта из федерального бюджета было потрачено более 12 млрд руб. Машину создают в трех версиях: лимузин, седан и минивэн. Мантуров ранее говорил, что автомобили будут называться, как кремлевские башни: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Как выглядит новый лимузин президента

Бизнес
Новости

Экс-директора «Трансаэро» заочно обвинили в махинациях при продаже 113 машин

Ведомости
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Заочно арестованный и объявленный в международный розыск бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин обвиняется в махинациях при продаже 113 автомобилей и с арендой складов, на которых они хранились. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В 2017 г. Бурдин проходил свидетелем по делу о невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) примерно 6800 сотрудникам авиакомпании, которые с марта по октябрь 2016 г. не получили более 400 млн руб. В августе 2018 г. следствие собиралось предъявить ему как это обвинение, так и в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сделать это пришлось уже заочно, поскольку Бурдин покинул Россию.

Следствие считает, что Бурдин «в период с октября 2015 г. по сентябрь 2017 г., злоупотребляя своими полномочиями, совершил ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО «АК «Трансаэро» ущерб на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.». Из материалов дела следует, что топ-менеджер продал по заниженной стоимости 113 принадлежавших «Трансаэро» автомобилей, включая иномарки, которые использовали руководители авиакомпании. Также в них идет речь о чрезмерных расходах при аренде складов для хранения авиаоборудования. В частности, за пользование складами ООО «Сэвен Р» «Трансаэро» уплатила более 500 млн руб. Несколько меньше было заплачено компании «Олимпия».

Аргументы правоохранителей в пользу заочного ареста Бурдина состояли в том, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления и скрывается от органов предварительного следствия. Защита настаивала на том, что с февраля следствие не предпринимало никаких попыток вызвать бывшего топ-менеджера на допрос.

«Следствие утверждает, что мой подзащитный якобы дешево продал автомобили авиакомпании, не учитывая при этом, что они были реализованы через электронные торги. При этом никакой экспертизы по стоимости этого имущества проведено не было», — заявила изданию адвокат Бурдина Елена Каменская. Она указывает, что средства от продажи машин пошли не в карман бывшего топ-менеджера, а на оплату складских помещений. «Следствие опять-таки бездоказательно полагает, что Бурдин платил за их аренду слишком много», - отмечает Каменская.

Обвинение в невыплате зарплаты защита Бурдина также считает несостоятельным. Вместе с постом гендиректора в декабре 2015 г. он унаследовал от предшественника Дмитрия Сапрыкина долг по этой статье в 700 млн руб. «Мой подзащитный его не только погасил, но и выплатил работникам еще 900 млн руб. в период руководства предприятием», — подчеркнула Каменская. Оставшаяся задолженность возникла, когда компания фактически прекратила работу. Ее Бурдин, по словам адвоката, собирался погасить деньгами за перевозки на Крайний Север, которые должна была выплатить Росавиация, но 600 млн руб. «так и не были получены».

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Политика
Новости

Украина направила США запрос на покупку систем ПРО

Ведомости
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Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый. Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый.

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», - заявил Чалый. Помимо систем ПРО Украине необходимы беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

Военные потребности Киева обсуждались на «наивысшем и высоком уровне», уточнил посол. О них шла речь на встречах президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также на переговорах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В военном бюджете США на 2019 финансовый год (начинается с 1 октября 2018 г.) заложена помощь Украине на поставки вооружений в размере $250 млн (годом ранее – $350 млн).

Выбор редактора
Технологии
Новости

Reuters рассказал о проекте Ирана по оказанию влияния на пользователей соцсетей

Ведомости
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Десятки аккаунтов и 10 сайтов иранского происхождения являются частью проекта Тегерана по оказанию влияния на пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, выяснил Reuters. Ранее об иранской кампании в сети заявил Facebook.

На прошлой неделе Facebook удалил 652 страницы, связанные с Ираном и Россией. В соцсети поясняли, что выявить подозрительные страницы удалось благодаря информации фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Именно она сообщила о существовании сети Liberty Front Press, связанной с властями Ирана.

Та же FireEye и израильская ClearSky подтвердили выводы Reuters. Эксперты заявили, что выявленная агентством сеть сайтов и учетных записей, называемая Международным союзом виртуальных СМИ (IUVM – International Union of Virtual Media), является частью той же сети, о которой сообщали в Facebook, Twitter и Alphabet.

IUVM продвигает в интернете контент иранских государственных и проправительственных СМИ, часто скрывая первоисточник информации. Настоящими поставщиками контента зачастую являются Iran Press Press, информационное агентство FARS и телекомпания «Аль-Манар», которая поддерживается союзником Ирана – мусульманской группой «Хезболла».

«Это крупномасштабный амплифер (сервис для отложенной публикации и аналитики в соцсетях) для иранских государственных СМИ», – пояснил Бен Ниммо, старший партнер Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab. «Это показывает, насколько легко можно запустить операцию по оказанию влияния онлайн, даже при низком уровне навыков. Иранская операция опиралась на количество, а не качество, но она оставалась неизменной в течение многих лет», – отмечает эксперт.

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Экономика
Новости

США смогут накладывать 25%-ные пошлины на мексиканские автомобили

Ведомости
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Проект дополнительного торгового соглашения между США и Мексикой позволит Вашингтону вводить пошлины до 25% на импорт мексиканских легковых и коммерческих автомобилей, а также запчастей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на автопроизводителей.

Договоренность об отказе от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу двухсторонней сделки с Мексикой, к которой может присоединиться Канада, была достигнута 27 августа. Суть сделки заключается в ужесточении требований к локализации производства автомобилей в США и Мексике (до 75% с 62,5%) для беспошлинного режима при сохранении режима свободной торговли для сельскохозяйственных товаров. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал пошлинами в 25% на импорт всех автомобилей в США.

Дополнительное соглашение между США и Мексикой, о котором ранее не объявлялось, предполагает, что Вашингтон сможет вводить «тарифы национальной безопасности» на мексиканские машины, если их годовой импорт превысит 2,4 млн единиц. Аналогичная мера предусмотрена для запчастей, если их импорт превысит $90 млрд в год. В ближайшие недели администрация США планирует опубликовать результаты опроса о том, представляет ли автомобильный импорт угрозу нацбезопасности. Они могут стать обоснованием допсоглашения с Мексикой.

Условия сделки не являются окончательными и могут меняться в зависимости от позиции Канады. В 2017 г. США импортировали почти 1,8 млн мексиканских автомобилей.

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