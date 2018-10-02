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Chery отзовет более 175 800 автомобилей

Ведомости
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Китайский автопроизводитель Chery отзывает более 175 800 автомобилей из-за дефектных топливных насосов. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное управление по регулированию рынка.

Под отзыв попали семь моделей Chery, изготовленные с 1 марта 2005 г. по 24 июня 2016 г. Среди них – A5 и Cowin 3. Отзыв начнется 1 ноября.

Возможный дефект топливных насосов автомобилей может привести к остановке и возникновению угрозы безопасности, отмечает Xinhua. Все ремонтные работы автопроизводитель проведет бесплатно для владельцев.

Некоторые модели Chery есть среди тех автомобилей, производство которых будет остановлено из-за несоответствия стандартам потребления топлива. Однако у автоконцерна уже есть модель, работающая на электрической тяге. Chery eQ входит в топ-20 самых продаваемых электромобилей.

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Политика
Новости

Кремль подтвердил скорое подписание сделки с Индией о поставке С-400 на $5 млрд

Ведомости
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Кремль подтвердил скорое подписание контракта с Индией о поставке зенитных ракетных систем С-400 на несколько миллиардов долларов. Подписание документа состоится во время визита президента России Владимира Путина в Дели 5 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — отметил он. Ушаков добавил, что вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере будут обсуждаться преимущественно во время переговоров в узком составе. Он отметил, что связи России и Индии в этой области «носят давнишний, традиционный характер».

По словам Ушакова, в результате Дели получит современный комплекс ПВО, превосходящий по характеристикам аналогичные комплексы других стран.

Ранее о том, что Индия приняла окончательное решение о покупке комплексов С-400 у России, сообщало индийское издание The Times of India. Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок, утверждало Economic Times со ссылкой на источники. Первый комплекс при этом должен быть введен в строй в течение 24 месяцев после заключения договора. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.

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Авто
Новости

Ferrari разрешит купить новый спорткар только 499 клиентам

Ведомости
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Концерн Ferrari выбрал 499 самых лояльных клиентов, которые получат шанс купить новый суперкар Monza стоимостью $1,85 млн, сообщает агентство Bloomberg. Ранее автопроизводитель представил новый автомобиль на автосалоне во Франции. Ferrari уточняла, что у этих спорткаров самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на других моделях.

Автомобили будут выпущены в двух версиях: версия SP1 получила одноместный кузов, вариант SP2 рассчитан на водителя и одного пассажира. Дизайн новинок вдохновлен классическими спорткарами 166 MM, 750 Monza и 860 Monza середины XX в.

Отобранные концерном клиенты будут вправе выбирать между одно- и двухместными версиями, но они могут получить только один спорткар, отметил в интервью Bloomberg Television руководитель отдела продаж и маркетинга компании Энрико Галльера. Он подчеркнул, что никто не сможет купить обе версии. «Мы уже выбрали тех немногих счастливчиков, у кого есть возможность купить автомобили: каждый автомобиль был назначен на определенное имя», — добавил Галлия.

Обе модели оснащены 6,5-литровым атмосферным V12, мощность которого была увеличена с 800 л. с. до 810 л. с. Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее, чем за три секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч — на 30 км/ч меньше, чем у Ferrari 812 Superfast.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

Бизнес
Новости

Walmart купит бренд одежды больших размеров

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Крупнейшая в мире сеть супермаркетов Walmart планирует приобрести бренд одежды Eloquil. Об этом говорится в сообщении первой компании.

Eloquil – американская марка одежды для женщин, созданная четыре года назад. Размерный ряд бренда начинается с 14 размера (российский – 54, или XL). У компании есть шесть магазинов в разных штатах США.

Финансовые условия сделки официально не разглашаются. По данным источников издания Recode, Walmart заплатит за Eloquil $100 млн. Сегодня более половины женщин в возрасте 18-65 лет в США носят размер 14+, говорится в сообщении Walmart: «Это сегмент рынка, который исторически недооценен и пренебрегается».

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Бизнес
Новости

Volkswagen уволил арестованного гендиректора Audi

Ведомости
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Наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen объявил об увольнении гендиректора Audi Руперта Штадлера, который несколько месяцев назад был задержан в связи с «дизельным скандалом» (расследование манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями. – «Ведомости»). Об этом говорится в сообщении компании. Ранее он был отстранен от работы.

Штадлер покидает также посты члена правления Volkswagen и председателя правления Audi. Решение «вступает в силу немедленно». Топ-менеджер уходит из компании, потому что «в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности», говорится в пресс-релизе. В нем уточняется, что он покидает компании по соглашению сторон.

Ранее Automotive News писало, что концерн Volkswagen намерен выплатить денежную компенсацию Штадлеру в связи с досрочным расторжением контракта. Volkswagen считает, что ассоциации марки Audi с подозреваемым вредят имиджу бренда, уточняло издание.

В июне Штадлера задержала немецкая полиция, после чего его поместили в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что он может попытаться скрыть следы преступления. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире. Штадлер начал работать в Audi в 1990 г. и с того же момента работал в группе Volkswagen. 1 января 2003 г. он стал членом правления Audi, 1 января 2007 г. – председателем правления компании. Он также был назначен в правление Volkswagen 1 января 2010 г.

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Политика
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Кандидат от «Справедливой России» отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии

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Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин снял кандидатуру с выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя его штаба Сергея Воейкова. Причины пока не уточняются.

О том, что Филягин может объявить о снятии с выборов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе его конкурента, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Тогда в штабе Филягина заверили газету, что «работают полным ходом». Сам Филягин в понедельник говорил «РИА Новости», что не собирается снимать свою кандидатуру и отказываться от участия во втором туре выборов. «Я продолжаю работать, штаб продолжает работать. Это (информация об отказе от участия во втором туре. – "Ведомости") не соответствует действительности», – сказал тогда Филягин.

Коновалов с выборов сниматься не будет, говорит депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко: «Мы продолжим работать и доведем кампанию до логического завершения. Тут дело Филягина, он внезапно попал в кампанию и так же из нее вышел». По мнению Ющенко, если все соперники Коновалова снимутся, то он сможет набрать более 50% голосов избирателей, которые придут на выборы: «Зачем нам смотреть на других, у нас есть свои задачи и приоритеты, и Коновалов их реализует».

Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что администрация президента хочет использовать сценарий, чтобы выборы в республике были признаны несостоявшимися. «Либо снимутся все кандидаты, либо останется один Коновалов, который во втором туре не наберет 50%», — говорил бывший федеральный чиновник. Это же подтверждал собеседник, близкий к администрации президента: «В случае если Филягин откажется, Коновалов будет участвовать во втором туре единолично и для победы должен будет набрать более 50% голосов избирателей. Рассчитывают, что он не сможет».

На прошлой неделе Владимир Путин провел один день в Хакасии. «По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел 9 сентября. В нем принимали участие действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, Филягин, Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар. Никто из них не преодолел необходимый для победы порог в 50% голосов. Второй тур должен был пройти 23 сентября, но Зимин отказался от участия.

Ранее ЦИК назначил второй тур на 7 октября. В нем должны были принять участие Филягин и Коновалов. Теперь второй тур может пройти 11 ноября, если с Коноваловым даст согласие на участие в выборах Мяхар, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦИК Николай Булаев.

Политика
Новости

Лукашенко велел досрочно отменить запрет продажи алкоголя ночью

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя по ночам, введенный в Минске и Жлобинском районе Гомельской области с 1 октября. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского лидера.

Подобные «однобокие запреты», по мнению Лукашенко, оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений. «Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — заявил представитель администрации в беседе с агентством.

Власти Минска с 1 октября ограничили продажу алкогольных напитков в период с 23.00 до 7.00. В торговых сетях была запрещена продажа в это время ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь ночью, согласно инициативе, могут только объекты общественного питания в разлив. Запрет должен был действовать в течение года. Такое же ограничение ввело руководство Жлобинского района Гомельской области.

Лукашенко ранее говорил, что отрицательно относится к алкоголю, но возражает против запретительных мер. Введение запретов, по его словам, приводит к появлению суррогатного алкоголя, разного рода «левых» торговцев, проблема не решается, а еще более усугубляется. «Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного», — пояснял белорусский президент.

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