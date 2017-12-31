Китай прекратит производство более 500 моделей легковых автомобилей

Правительство страны планирует ввести полный запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 г.

Eugene Hoshiko / AP

Китай приостановит производство 553 моделей легковых автомобилей, которые не соответствуют стандартам потребления топлива. Это произойдет уже 1 января, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайский Центр технического обслуживания транспортных средств. Решение одобрено местным министерством промышленности и информационных технологий.

Это затронет не только несколько крупных китайских производителей, но также и совместные предприятия с другими странами. Речь идет о Chery, FAW-Volkswagen, Beijing Benz Automotive и Dongfeng Motor Corporation.

Война Китая с загрязнением в самом разгаре. Именно поэтому страна пытается сократить количество выбросов и поощряет использование моделей автомобилей на альтернативных источниках энергии, отмечает «Синьхуа».

Власти страны объявили в начале декабря, что более строгие ограничения по выбросам будут постепенно затрагивать автомобильную промышленность, а у покупателей автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, будут налоговые льготы в течение трех лет. Китай уже начал исследования для составления поэтапного плана отказа от производства и продажи автомобилей, которые работают только на ископаемом топливе. Правительство страны планирует ввести полный запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 г., писала Financial Times. В свою очередь некоторые мировые автопроизводители призвали Китай оказать финансовую поддержку рынку, потому что пока потребительский спрос будет низким, отмечает Reuters.

Такая политика Китая уже оказала влияние и на другие отрасли. В 2017 г. впервые за 16 лет палладий стал дороже платины, по данным Thomson Reuters. Металл дорожал как раз на фоне растущего в Китае спроса на автомобили с бензиновым двигателем и спроса на электромобили, отмечали эксперты.

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