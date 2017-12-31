Китай прекратит производство более 500 моделей легковых автомобилей

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Правительство страны планирует ввести полный запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 г.
Eugene Hoshiko / AP
Китай приостановит производство 553 моделей легковых автомобилей, которые не соответствуют стандартам потребления топлива. Это произойдет уже 1 января, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайский Центр технического обслуживания транспортных средств. Решение одобрено местным министерством промышленности и информационных технологий.
Это затронет не только несколько крупных китайских производителей, но также и совместные предприятия с другими странами. Речь идет о Chery, FAW-Volkswagen, Beijing Benz Automotive и Dongfeng Motor Corporation.
Война Китая с загрязнением в самом разгаре. Именно поэтому страна пытается сократить количество выбросов и поощряет использование моделей автомобилей на альтернативных источниках энергии, отмечает «Синьхуа».
Власти страны объявили в начале декабря, что более строгие ограничения по выбросам будут постепенно затрагивать автомобильную промышленность, а у покупателей автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, будут налоговые льготы в течение трех лет. Китай уже начал исследования для составления поэтапного плана отказа от производства и продажи автомобилей, которые работают только на ископаемом топливе. Правительство страны планирует ввести полный запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 г., писала Financial Times. В свою очередь некоторые мировые автопроизводители призвали Китай оказать финансовую поддержку рынку, потому что пока потребительский спрос будет низким, отмечает Reuters.
Такая политика Китая уже оказала влияние и на другие отрасли. В 2017 г. впервые за 16 лет палладий стал дороже платины, по данным Thomson Reuters. Металл дорожал как раз на фоне растущего в Китае спроса на автомобили с
бензиновым двигателем и спроса на электромобили, отмечали эксперты.
Самые продаваемые автомобили на электрической тяге
Sam Mircovich / Reuters
Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах EVvolumes.com и evobsession.com
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George Frey / Reuters
Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется. Но если прибавить продажи китайского аналога - около 1700 штук - Leaf можно считать самым массовым электромобилем в мире
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Andy Wong / AP
Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 шт. Китай является основным драйвером роста мирового рынка машин с электроприводом. Продажи автомобилей «на новой энергии» (New Energy Vehicle), как там называют машины с альтернативными силовыми установками, подскочили за прошлый год на 85% до 351 861 ед., и еще было продано около 160 000 коммерческих машин с электроприводами
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Rebecca Cook / Reuters
Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобилей
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Yoshikazu Tsuno / AFP
Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 шт., в мире – 27 850 автомобилей
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Robert Galbraith / Reuters
Полностью электрический хетчбэк BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети
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Marcio Jose Sanchez / AP
Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США в прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию марка Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этих машин стали 39 россиян, сообщил «Автостат». Две модели американского бренда составили почти половину продаж новых электромобилей в России - всего их, по данным агентства, в прошлом году было продано 83 шт. (снижение на 28,4%)
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Jason Lee / Reuters
Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей
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Gabriel Bouys / AFP
Полностью электрический хетчбэк Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобилей. Европейский рынок электрокаров рос в 2016 г. медленнее Китая и США — на 13% до 221 000 ед. Еще одним крупным рынком электрифицированных машин остается Япония, где в 2016 г. было продано 22 000 ед. (меньше на 11%)
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Qilai Shen/Bloomberg
Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 шт. Всего в мире в 2016 г. было продано 773 563 автомобиля и легкого грузовика с заряжаемой от электросети батареей — электромобилей (EV) и подключаемых гибридов (plug-in hybrid, PHEV), что на 42% больше показателя предыдущего года (данные Evvolumes.com). Весь мировой авторынок вырос в прошлом году на 2% до 90 млн единиц, и, несмотря на взрывной рост продаж, электромобили пока занимают только 0,86% рынка
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ZhiDou
Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 шт.
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chinaautoweb.com
Хетчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 шт. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хетчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 шт.
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Mark Schiefelbein / AP
Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 шт.
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Damir Sagolj / Reuters
Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 шт.
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chinamobil.ru
Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV
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Aly Song / Reuters
Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили
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The Ford Motor Company
Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 157 000 автомобилей с электрифицированным приводом (рост на 36%), из них с полностью электрическим - 79 850 шт. При этом электрокары - это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей
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Qilai Shen/Bloomberg
Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 шт.
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chinamobil.ru
Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы - седана J3 EV - составили 15 400 шт.
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Qilai Shen/Bloomberg
В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550