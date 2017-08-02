Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей с альтернативными двигателями

Китай стал крупнейшим мировым рынком автомобилей на новых (альтернативных двигателям внутреннего сгорания) источниках энергии (new energy vehicles, NEV), заявил представитель Ассоциации автомобилестроительной промышленности страны Хэ Пэн. По его словам, КНР занимает лидирующую позицию как по производству и продажам NEV, так и по количеству сданных в эксплуатацию зарядных станций для электромобилей, передает агентство «Синьхуа».

Машины на новых источниках энергии («чистые автомобили») - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода). Производство таких автомобилей в Китае увеличилось до 507 000 ед. в прошлом году с 10 000 ед. в 2011 г. По данным международной консалтинговой фирмы Roland Berger, во II квартале этого года Китай стал мировым лидером по индексу развития отрасли электромобилей.

Рост производства и продаж электромобилей в стране, как считает Хэ Пэн, обусловлен очень быстрым развитием технологий. Например, пять лет назад заряда аккумулятора хватало максимум на 100 км, а сейчас автомобиль может проехать без подзарядки до 300 км. При этом себестоимость снизилась примерно на 50%, сказал он.

Китайские предприятия начали разрабатывать коммерческие электромобили, а также NEV нашли широкое применение в сфере общественного транспорта. По состоянию на конец 2016 г. в стране насчитывалось более 160 000 маршрутных автобусов и 18 000 такси с альтернативными силовыми установками.

«Развитие автомобилей на новых источниках энергии и интеллектуальных автомобилей предоставляет большие возможности для превращения Китая в мощную автомобилестроительную державу», - сказал замгендиректора China National Machinery Industry (Sinomach) Дин Хунсян.

По информации Китайского автомобилестроительного технического и исследовательского центра, сейчас более 200 предприятий занимаются разработкой технологий для автомобилей NEV. В их число входят не только основные производители автомобилей в стране, но и интернет-компании и операторы связи. В частности, один из крупнейших в мире мобильных операторов China Mobile заявил о готовности к предоставлению услуг по созданию интеллектуальных автомобилей, подключенных к интернету (Intelligent Connected Vehicle, ICV).