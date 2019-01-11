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Ford предупредил российских чиновников о планах реструктуризации

Акционеры СП Ford Sollers «рассматривают несколько вариантов реструктуризации с целью повышения эффективности бизнеса», каких-либо решений в отношении производственных мощностей, продуктовой линейки и сокращения штата на предприятиях Ford Sollers на сегодняшний день не принято, сказал представитель пресс-службы Минпромторга. «Информацию по этому вопросу следует ожидать от компании во II квартале 2019 г.», − добавил он.

Ранее об этом же говорили представители самого совместного предприятия и «Соллерса». Какие именно рассматриваются сценарии, не раскрывается.

Не знают планов Ford Sollers и власти регионов, где расположены заводы Ford Sollers, − Татарстана (один моторный и два автомобилестроительных) и Ленинградской области (один автозавод).

Идет стратегический пересмотр планов для СП Ford Sollers в России, рассматривается несколько вариантов, сказал представитель пресс-службы президента Республики Татарстан. По его словам, «республика не принимает участия в оперативном управлении предприятием, а значит, не принимает участия и в принятии решений». Но «в любом случае Татарстан заинтересован в сохранении предприятий», подчеркнул представитель.

По словам представителя пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, компания Ford «заблаговременно проинформировала» администрацию Ленинградской области о намерении реструктурировать свои бизнес-активы в Европе, но пока не сообщала об оптимизации российских производственных площадок. «В Ленинградской области существует комплекс экономических и социальных мер поддержки, переобучения и трудоустройства высвобождаемых сотрудников при реорганизации производств», − добавил он.

О желании Ford реорганизовать свой убыточный бизнес в Европе, в том числе в России, стало известно 10 января. К примеру, в России продажи Ford, несмотря на рост, не позволяют даже наполовину загрузить предприятия Ford Sollers, совокупная мощность которых − около 360 000 машин в год.