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Ford снизил цены на автомобили перед закрытием заводов в России

Ford Sollers снижает цены на машины после решения прекратить производство легковых автомобилей в России, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Купить со скидкой до 585 000 руб. можно модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer, утверждает компания. Речь идет о выгоде — с учетом различных маркетинговых программ.

Цена на седаны, хэтчбеки и универсалы Ford Focus всех комплектаций снижена на 175 000 руб. Самый дешевый автомобиль этой модели c учетом специальных программ обойдется в 755 000 руб. На все комплектации Ford Kuga цена снижена также на 175 000 руб., а на все внедорожники Ford Explorer – на 400 000 руб.

Американский концерн 27 марта объявил о решении закрыть свои заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге, говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России. Завод во Всеволожске был запущен в 2002 г. В России Ford выпускал легковые автомобили Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer и Fiesta. Козак уточнил, что в последнее время у компании были проблемы со сбытом автомобилей.