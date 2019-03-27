«Соллерс» займется локализацией Ford Transit
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«Соллерс» подал заявку в Минпромторг на заключение инвестиционного контракта, который предусматривает развитие производства внедорожников УАЗ на новой платформе и увеличение локализации легких коммерческих автомобилей УАЗ и Ford. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Проект предварительно одобрен на совещании у курирующего автопром вице-премьера Дмитрия Козака, следует из протокола встречи. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердил представитель аппарата Козака.
Предполагается, что «Соллерс» будет основным инвестором. К проекту будут привлечены входящие в группу «Соллерс» Ульяновский автомобильный завод, «УАЗ-автокомпонент», «Росалит». А также 100%-ная «дочка» «Форд Соллерс холдинга» – «Форд Соллерс Елабуга». На базе этой компании планируется создание нового СП между «Соллерсом» и Ford, где у российской компании будет 51%. Это СП будет специализироваться на производстве легких коммерческих автомобилей Ford семейства Transit. От выпуска легковых автомобилей Ford в России решено отказаться, объявили партнеры в среду, 27 марта. Их производство завершится до конца июня 2019 г.
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