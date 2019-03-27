Ford уведет легковые автомобили из России

Татьяна Боброва для Ведомостей

Совместное предприятие Ford Sollers до конца июня 2019 г. закроет два из трех своих автомобильных заводов – во Всеволожске Ленинградской области и Набережных Челнах в Татарстане, а также завод по производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Татарстан). Об этом сообщил представитель СП. Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены. Сохранится лишь выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV) Ford Transit. Они собираются на третьем автозаводе СП в ОЭЗ «Алабуга».

Произойдут изменения и в капитале самого СП. Сейчас контроль в нем у Ford. После закрытия заводов контролирующим акционером СП станет «Соллерс» Вадима Швецова – он получит 51%.

Все это предполагает одобренная партнерами программа реструктуризации бизнеса Ford Sollers, поясняет представитель компании. Главная цель – «возврат к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке», поясняет он. Когда завершатся продажи легковых автомобилей Ford в России, представитель СП не уточнил. Но обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию «будут поддерживаться в полном объеме», отметил он.

«Соллерс», по словам его представителя, получит 51% в новом СП, которое будет создано на базе 100%-ной «дочки» «Форд Соллерс холдинга» – «Форд Соллерс Елабуга». Это СП заработает с 1 июля 2019 г. Условия получения контроля представитель не пояснил, но отметил, что в развитие предприятия предусмотрены инвестиции с обеих сторон.

Заводы, которые будут закрыты, останутся у «Форд Соллерс холдинга», контролируемого Ford, и будут проданы на рынке, говорит источник, близкий к «Форд Соллерс холдингу» (представитель «Соллерса» это не комментирует). Основные переговоры ведутся с теми, кто уже имеет автопроизводство в России, уточняет он, не называя компаний. По его словам, долг Ford Sollers перед ВЭБом (основной кредитор) останется на «Форд Соллерс холдинге». Он отметил, что компания представила банку план реструктуризации и погашения долга, но какой именно – не уточнил.

Сейчас общая численность работников Ford Sollers составляет 3700 человек, все заводы работают в обычном режиме, говорит представитель СП. Сколько людей предполагается уволить из-за прекращения производства легковых автомобилей и двигателей, не раскрывается. Но сокращение штата сотрудников будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций, говорит представитель.

Уход с российского рынка легковых автомобилей компания объясняет тем, что он, в отличие от рынка LCV, приносит автоконцерну убытки. С 2012 г., рекордного для российского рынка года, продажи Ford упали в 2,5 раза до 53 234 автомобилей в 2018 г., а рыночная доля сократилась с 4,5 до 3%, свидетельствуют данные АЕБ. По итогам 2018 г. в списке 25 самых продаваемых моделей нет ни одного легкового автомобиля Ford. Зато выпускаемый в Татарстане легкий коммерческий Transit по итогам 2018 г. – самая продаваемая модель в России среди иномарок, за три года ее продажи утроились, сообщает компания.

Ford стал первым международным автоконцерном, построившим в России завод полного цикла. Предприятие во Всеволожске заработало в 2002 г. Сначала на нем выпускался Ford Focus. Этот автомобиль был бестселлером компании в России и самой продаваемой иномаркой. Поначалу очереди на самые бюджетные комплектации автомобиля в дилерских салонах доходили до года. Затем предприятие стало собирать и седан бизнес-класса Mondeo.

СП «Соллерса» и Ford было создано в 2011 г. Сегодня в компанию входит три автомобильных завода суммарной мощностью около 360 000 машин в год и один моторный мощностью 105 000 двигателей в год. Во Всеволожске выпускаются седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, а также седаны Ford Mondeo, в Елабуге – кроссоверы Ford Explorer и Kuga, а также легкие коммерческие автомобили Transit, в Набережных Челнах – субкомпактные кроссоверы Ford EcoSport, а также хетчбэки и седаны Ford Fiesta. Все модели выпускаются в режиме полного цикла. Совокупные инвестиции в проекты Ford Sollers превышают $1,5 млрд.

Финансовые результаты Ford Sollers уже несколько лет подряд не раскрываются. Как минимум в 2014–2016 гг. компания была убыточной, говорил в 2017 г. в интервью «Ведомостям» президент и гендиректор Ford Sollers Адиль Ширинов: «Нам было сложно, как и другим компаниям, ведь падение рынка было суперзначительным».

О желании Ford реорганизовать убыточный бизнес в Европе, в том числе в России, стало известно в январе 2019 г. Для достижения 6%-ной операционной прибыли автоконцерн решил создать в Европе три подразделения: одно будет заниматься пассажирскими автомобилями, второе – грузовыми, а третье – импортировать нишевые модели, такие как Mustang. При этом Ford покинет сегмент минивэнов и сосредоточится на выпуске кроссоверов. «Авторевю» тогда сообщила, ссылаясь на собственную информацию, что площадки в Набережных Челнах и Всеволожске прекратят выпуск автомобилей, а компания сосредоточится на выпуске легких коммерческих автомобилей.

Другой американский автоконцерн – General Motors – из-за обрушения рынка в 2013–2015 гг. и низкого уровня локализации выпускаемых моделей поступил более кардинально. В 2015 г. он законсервировал свое производство в Санкт-Петербурге, свернул выпуск в Калининграде, Нижнем Новгороде и остановил продажи всех автомобилей Opel и массовых моделей Chevrolet. Сохранилось только производство на СП «Джи эм – АвтоВАЗ», которое выпускает единственную модель – Chevrolet Niva. Вариант ухода с российского рынка тогда рассматривал и Ford Sollers, но партнеры в итоге договорились продолжить бизнес. Ford Motor Company предоставила Ford Sollers дополнительное финансирование – приобрела пакет привилегированных акций (на какую сумму, не раскрывалось), получив контролирующую долю в СП. Соотношение по обыкновенным акциям сохранилось в пропорции 50/50.

Для развития производства легких коммерческих автомобилей Ford Sollers может подписать специальный инвестиционный контракт. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. Он допустил, что документ будет подписан в течение ближайших двух месяцев. Инвестконтракты, обеспечивающие доступ к мерам господдержки в обмен на инвестиции, появились как замена истекающим соглашениям о промышленной сборке. Их уже подписали почти все основные российские автопроизводители.