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Путин ужесточил наказание для водителей за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, копия документа размещена на портале правовой информации. Речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди. Поправки внесены во вторую, четвертую и шестую части статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы составляет семь лет, с двумя и более погибшими – девять лет.

Теперь водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и покинувшему место аварии, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на четыре года. Водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и оставившему место аварии с одним погибшим, грозит от двух до семи лет тюрьмы. Если в аварии погибло более одного человека, то возможный срок заключения составляет от четырех до девяти лет. Поправки также вводят запрет на право занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством. Госдума приняла его в третьем окончательном чтении 17 апреля. Совет Федерации одобрил его 22 апреля. Закон вступает в силу с момента его подписания.

Ранее водителям, сбежавшим с места ДТП, грозил административный арест до 15 суток и запрет на управление автомобилем на срок от года до полутора лет. Водитель, сбежавший с места ДТП, нес меньшую ответственность, чем водитель, управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения. Новый закон фактически приравнял побег с места ДТП к «пьяному» вождению.

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