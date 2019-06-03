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Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Volvo Car Russia запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке, сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что на начальном этапе в программе участвует ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области. Оформить подписку могут россияне старше 25 лет, «успешно прошедшие скоринг платежной способности». Залог в рамках услуги не потребуется.

Размер ежемесячного платежа за подписку составит 59 500 руб. Срок использования автомобиля – один год. Первые автомобили, которые доступны в рамках сервиса, – полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым двигателем. Они уже имеют государственные номера и застрахованы по ОСАГО и каско.

В подписку также входит, в частности, регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение правил дорожного движения.

О том, что Volvo Car Russia в июне запустит этот сервис, «Ведомости» писали в марте.