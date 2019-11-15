Новым гендиректором Audi станет топ-менеджер BMW

Схот (ему сейчас 58 лет), директор Audi по продажам и маркетингу, временно исполнял обязанности гендиректора после ареста в июне 2018 г. Руперта Штадлера, обвиненного прокуратурой Мюнхена в мошенничестве в рамках расследования дизельгейта, манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями концерна Volkswagen. В январе 2019 г. Audi назначила Схота постоянным руководителем, пока было неясно, сможет ли Дюсманн договориться об увольнении с прежним работодателем, пишет Automotive News. Дисс поблагодарил Схота за «успешную работу в сложное для компании время».