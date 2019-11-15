Новым гендиректором Audi станет топ-менеджер BMW
Новым гендиректором марки Audi с 1 апреля 2020 г. станет Маркус Дюсманн, сообщила Volkswagen Group, которой принадлежит немецкий премиум-бренд. Нынешней руководитель Audi Брам Схот покинет компанию по «взаимному соглашению сторон» 31 марта, сообщила компания.
Дюсманн, которому сейчас 50 лет, инженер-механик по образованию, эксперт в разработке двигателей, ранее работал в BMW и Mercedes-Benz. До перехода в VW Group он руководил закупками BMW (сменил в 2016 г. Герберта Дисса, нынешнего гендиректора VW Group). «Дюсманн – отличный инженер, он сделает все возможное, чтобы использовать весь потенциал бренда Audi и снова продемонстрировать нашу приверженность принципу Vorsprung durch Technik [превосходство благодаря технике]», – сказал гендиректор VW Group Герберт Дисс.
О возможности назначения Дюсманна руководителем Audi немецкие СМИ сообщали еще летом 2018 г. Дюсманн уже третий топ-менеджер, перешедший в последнее время в VW из BMW после Дисса (в июле 2015 г.) и Хильдегарда Вортмана (летом 2019 г., возглавил продажи Audi), отмечает Automotive News Europe.
Схот (ему сейчас 58 лет), директор Audi по продажам и маркетингу, временно исполнял обязанности гендиректора после ареста в июне 2018 г. Руперта Штадлера, обвиненного прокуратурой Мюнхена в мошенничестве в рамках расследования дизельгейта, манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями концерна Volkswagen. В январе 2019 г. Audi назначила Схота постоянным руководителем, пока было неясно, сможет ли Дюсманн договориться об увольнении с прежним работодателем, пишет Automotive News. Дисс поблагодарил Схота за «успешную работу в сложное для компании время».
VW Group находится в поиске опытных специалистов по разработке двигателей для Audi, которая уволила несколько ключевых сотрудников в результате расследования дизельгейта. Кроме Штадлера немецкая прокуратура обвинила еще трех сотрудников компании в подлоге при сертификации и незаконной рекламе.