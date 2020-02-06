Продажи легковых автомобилей в России выросли в январе

В прошлом году продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились на 2,3% по сравнению с 2018 г., до 1,76 млн шт. По итогам текущего года АЕБ ожидает падения продаж на российском рынке на 2,1% до 1,72 млн. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» тоже прогнозирует в 2020 г. падение продаж легковых и коммерческих автомобилей – на 8%.