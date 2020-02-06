Продажи легковых автомобилей в России выросли в январе
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 102 102 шт. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«Неплохое начало нового года, ожидания от которого было довольно пессимистичными», – прокомментировал результаты председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Он отметил, что январские продажи традиционно являются самыми низкими в году, поэтому стоит подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и марте.
В пресс-релизе АЕБ отмечается, что ежемесячный отчет не включает данные о продажах BMW, поскольку компания отчитывается только раз в квартал. Для корректного сравнения по годам данные за январь 2019 г. тоже приводятся без учета продаж BMW.
В прошлом году продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились на 2,3% по сравнению с 2018 г., до 1,76 млн шт. По итогам текущего года АЕБ ожидает падения продаж на российском рынке на 2,1% до 1,72 млн. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» тоже прогнозирует в 2020 г. падение продаж легковых и коммерческих автомобилей – на 8%.