Экспорт российских автомобилей резко вырос в прошлом году

По итогам 2019 г. первое место в общей структуре экспорта автопрома вернули легковые и легкие коммерческие (LCV) автомобили – их доля составила 44% (год назад лидировали автокомпоненты с долей 47%). Они же обеспечили основную прибавку общего экспорта: поставки выросли на 34% до $1,7 млрд. В предыдущие четыре года экспорт либо стагнировал, либо рос, но меньшими темами, чем в 2019 г. (в 2017 г. – на 18%). Экспорт легковых автомобилей и LCV в 2019 г. в количественном выражении увеличился на 21% до 113 200 шт., оценивает EY.