Экспорт российских автомобилей резко вырос в прошлом году
Общий экспорт продукции российского автопрома (автомобили, сборочные комплекты, комплектующие) вырос в 2019 г. на 17% до $4 млрд, указано в исследовании EY. Рост зарубежных поставок наблюдается уже третий год подряд.
Результат превзошел ожидания правительства. В долгосрочной стратегии развития автопрома, утвержденной весной 2018 г., предполагалось, что в 2019 г. экспорт в базовом сценарии достигнет $2,9 млрд, оптимистичном – $3,4 млрд. Аналогичная ситуация была и в 2018 г. Тогда экспорт составил $3,4 млрд, а целевой уровень стратегии в зависимости от сценария – $2,5–2,8 млрд.
По итогам 2019 г. первое место в общей структуре экспорта автопрома вернули легковые и легкие коммерческие (LCV) автомобили – их доля составила 44% (год назад лидировали автокомпоненты с долей 47%). Они же обеспечили основную прибавку общего экспорта: поставки выросли на 34% до $1,7 млрд. В предыдущие четыре года экспорт либо стагнировал, либо рос, но меньшими темами, чем в 2019 г. (в 2017 г. – на 18%). Экспорт легковых автомобилей и LCV в 2019 г. в количественном выражении увеличился на 21% до 113 200 шт., оценивает EY.