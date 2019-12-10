Российский авторынок продолжит падение и в 2020 году

В следующем году, по его словам, производителям придется держать цены и очень мелкими шажками повышать их: «Они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше». О повышении цен пока объявили лишь Volvo и BMW. Рекомендованные розничные цены в среднем по модельному ряду вырастут на 1,1% с января 2020 г., сообщала Volvo Сar Russia. На 2% поднимутся цены почти на все новые BMW – из-за повышения утилизационного сбора, писала «BMW Group Россия».